TikTok bude mať nové dátové centrum pre videá a správy od užívateľov z Európy

Bezpečnostné riziko

Stovky nových pracovných miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 - Predstavitelia videoaplikácie TikTok, ktorú vlastní čínska firma , plánujú v Írsku vybudovať dátové stredisko za 500 miliónov dolárov (v prepočte približne 422 miliónov eur). Budú v ňom ukladať videá, správy a ďalšie informácie od európskych používateľov aplikácie.Doteraz ukladali všetky dáta v Spojených štátoch amerických, pričom záložné kópie putovali do Singapuru. Správa sa objavila v čase, keď prezident USA Donald Trump pohrozil zákazom pre aplikáciu, ktorá podľa neho môže predstavovať bezpečnostné riziko.Bytedance toto obvinenie odmieta. Americký technologický gigant Microsoft najnovšie potvrdil, že by chcel kúpiť služby TikToku v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande.TikTok ukladá množstvo informácií o používateľoch, ako napríklad vek, heslá, e-mailové adresy, telefónne čísla, kontakty na sociálnych sieťach, IP adresu, používaný operačný systém, zverejnené komentáre, fotografie a videá, históriu prehľadávania v aplikácii, informácie o platbách, dáta od tretích strán či z prehliadania webu získané vďaka cookies a iným technológiám.Zozbierané informácie slúžia pre lepšiu reklamu. TikTok tvrdí, že čínska vláda k týmto dátam nemá prístup.Zástupca spoločnosti Theo Bertram vyhlásil, že o vybudovaní centra v Európe uvažovali už dlhšie a vytvoria tak stovky nových pracovných miest. Prevádzku plánujú odštartovať do 18 až 24 mesiacov.