Šojgu tvrdí, že Rusi „vyčistili“ dedinu Krynky. Ukrajinci hovoria a manipulácii a falšovaní faktov

Manipulácia a falšovanie faktov

Dedina leží 35 kilometrov od Chersonu

21.2.2024 (SITA.sk) - Operačné veliteľstvo ukrajinskej armády Juh dementovalo tvrdenia ruského ministra obrany Sergeja Šojgua , že Rusi „vyčistili“ dedinu Krynky na ľavom (východnom) brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Ruské okupačné sily, ktoré zlyhali vo svojich útočných operáciách na ľavom brehu Chersonskej oblasti, sa uchýlili k manipulácii a falšovaniu faktov. Vojenské a politické vedenie krajiny agresora tvrdilo, že vyčistilo predmostie na ľavom brehu rieky Dnipro. Oficiálne oznamujeme, že tieto informácie nie sú pravdivé," uviedli Ukrajinci.Velenie oznámilo, že ukrajinská armáda na juhu krajiny naďalej drží svoje pozície a spôsobuje značné straty na ruským silám. Tie v priebehu utorka podnikli jediný pokus o útok a po značných stratách ustúpili.Šojgu v utorok tvrdil, že dedina Krynky padla do rúk Moskvy. Spomenutá dedina leží 35 kilometrov východne od mesta Cherson a v ostatných týždňoch bola jednou z hlavných oblastí bojov na juhu Ukrajiny.Ukrajinci obsadili časti dediny Krynky v novembri minulého roka v snahe vytvoriť predmostie na východnom brehu Dnipra. Predpokladalo sa, že postup by mohol umožniť ukrajinským silám tlačiť sa ďalej do okupovaných častí Chersonskej oblasti.