AURES Holdings rozširuje vedenie, spoločným generálnym riaditeľom skupiny sa stal Petr Vaněček

21.2.2024 (SITA.sk) -"Rozšírenie najvyššieho vedenia spoločnosti je reakciou na náš rast, expanziu, digitálnu transformáciu a ešte väčší dôraz na zákaznícku spokojnosť. Rozhodli sme sa preto zloženie top manažmentu posilniť, aby sme rozvoju spoločnosti dali nový impulz. Budeme pokračovať aj ďalšími zmenami v organizačnej štruktúre spoločnosti, kde chceme dať väčší priestor na rast ďalším top manažérom," uviedla spoločná generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings Karolína Topolová.Karolína Topolová sa bude naďalej venovať strategickému riadeniu spoločnosti a jej obchodných aktivít, riadeniu vzťahov s investormi a partnermi, ESG, HR, Zákazníckeho centra, marketingu, komunikácie a backoffice. Do kompetencií Petra Vanečka budú spadať výkonné riadenie spoločnosti a obchodu, Mototechna Group (riešenie mobility pre privátnych zákazníkov aj malé a stredné firmy), digitalizácie, taktiež inovácie, IT, Data management a rozvoj pobočkovej siete. Jeho úlohou bude aj pokračovanie geografickej expanzie firmy so zameraním na rozvoj na poľskom trhu."Teším sa na svoju novú rolu, v ktorej sa na najvyššej úrovni podelím o kompetencie so svojou dlhoročnou kolegyňou Karolínou Topolovou, s ktorou nás spája 25 rokov úspešnej spolupráce. Vďaka tomu, že časť prevádzkových manažérskych kompetencií odovzdám novému manažérskemu tímu, budem sa môcť viac sústrediť na zásadné rozhodnutia týkajúce sa obchodnej stratégie a projekty inovácií a digitalizácie. Vďaka digitalizácii sme sa stali stredoeurópskymi lídrami v našom segmente a dosiahli škálovateľnosť nášho obchodného modelu aj v iných krajinách," uviedol nový spoločný generálny riaditeľ AURES Holdings a člen predstavenstva Petr Vaněček. Petr Vaněček tento rok oslávi 25 rokov svojho pôsobenia v spoločnosti. Podobne ako Karolína Topolová prešiel v spoločnosti množstvom pozícií, v jeho prípade od riadenia Zákazníckeho centra či šéfa výkupu, až k prevádzkovému riaditeľovi.Rozšírenie najvyššieho vedenia AURES Holdings o pozíciu co-CEO (spoločného generálneho riaditeľa) je prvou fázou organizačných zmien v top manažmente spoločnosti, ktoré budú nasledovať v najbližšej dobe. Ich cieľom je posilniť riadenie firmy v čase jej rýchleho rastu a plánovanej expanzie najmä na poľskom trhu. Skupina AURES Holdings vlani dosiahla najlepší predajný výsledok vo svojej histórii, keď celkovo predala takmer 100-tisíc vozidiel.Petr Vaněček v spoločnosti AURES Holdings začal pôsobiť pred 25 rokmi, v roku 1999. V rokoch 2015 - 2016 pôsobil vo funkcii viceprezidenta spoločnosti a od roku 2014, až do vymenovania za co-CEO, bol jej prevádzkovým riaditeľom. Je tiež členom predstavenstva. Počas svojho pôsobenia na pozícii prevádzkového riaditeľa viedol spoločnosť úspešne érou digitalizácie a transformoval ju do pozície technologického lídra vo svojom segmente. Petr taktiež stojí za úspechom rozvoja značky Mototechna, predajcu zánovných vozidiel a poskytovateľov riešení mobility. Petr Vaněček je ženatý a má dve deti.Informačný servis