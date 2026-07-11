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11. júla 2026
Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta
Juhoafrický futbalista Jayden Adams je po smrti, polícia to vyšetruje. Odohral tri zápasy za Juhoafrickú republiku na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, ale ďalšie už ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Juhoafrický futbalista Jayden Adams je po smrti, polícia to vyšetruje.
Odohral tri zápasy za Juhoafrickú republiku na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, ale ďalšie už nepridá.
Juhoafrický futbalista Jayden Adams je šokujúco po smrti, mal iba 25 rokov. Informoval o tom web The Guardian.
Minister športu JAR Gayton McKenzie vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol: "S hlbokým šokom a ťažkým srdcom som sa dozvedel o úmrtí Jaydena Adamsa, stredopoliara tímov Mamelodi Sundowns a Bafana Bafana, vo veku 25 rokov."
Minister nezverejnil príčinu smrti. Polícia uviedla, že začala vyšetrovanie po tom, čo bolo v sobotu ráno nájdené telo 25-ročného muža v dome v Schotsche Kloof, predmestí Kapského Mesta.
"Okolnosti tohto incidentu sú predmetom vyšetrovania,“ povedal pre agentúru AFP hovorca polície Západného Kapska FC van Wyk.
Adams nastúpil v úvodnom zápase JAR na MS 2026 proti Mexiku (0:2) a tiež neskôr proti Česku (1:1)., pričom v oboch zápasoch bol neskôr vystriedaný.
Následne nastúpil z lavičky v zápase, v ktorom JAR zvíťazila nad Kórejskou republikou (1:0) a zabezpečila si postup do 1/16 finále. Tam už proti Kanade (prehra 0:1) nenastúpil.
"Juhoafrický futbal stratil jedného zo svojich najjasnejších mladých talentov a náš národ smúti spolu s jeho rodinou, spoluhráčmi a miliónmi fanúšikov, ktorí ho sledovali, ako sa z perspektívneho hráča akadémie stal plnohodnotným reprezentantom," kondolovala Hráčska únia v Južnej Afrike.
Zdroj: SITA.sk - Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
Odohral tri zápasy za Juhoafrickú republiku na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, ale ďalšie už nepridá.
Juhoafrický futbalista Jayden Adams je šokujúco po smrti, mal iba 25 rokov. Informoval o tom web The Guardian.
Šok a ťažké srdce
Minister športu JAR Gayton McKenzie vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol: "S hlbokým šokom a ťažkým srdcom som sa dozvedel o úmrtí Jaydena Adamsa, stredopoliara tímov Mamelodi Sundowns a Bafana Bafana, vo veku 25 rokov."
Minister nezverejnil príčinu smrti. Polícia uviedla, že začala vyšetrovanie po tom, čo bolo v sobotu ráno nájdené telo 25-ročného muža v dome v Schotsche Kloof, predmestí Kapského Mesta.
"Okolnosti tohto incidentu sú predmetom vyšetrovania,“ povedal pre agentúru AFP hovorca polície Západného Kapska FC van Wyk.
V troch zápasoch
Adams nastúpil v úvodnom zápase JAR na MS 2026 proti Mexiku (0:2) a tiež neskôr proti Česku (1:1)., pričom v oboch zápasoch bol neskôr vystriedaný.
Následne nastúpil z lavičky v zápase, v ktorom JAR zvíťazila nad Kórejskou republikou (1:0) a zabezpečila si postup do 1/16 finále. Tam už proti Kanade (prehra 0:1) nenastúpil.
Smúti nielen rodina
"Juhoafrický futbal stratil jedného zo svojich najjasnejších mladých talentov a náš národ smúti spolu s jeho rodinou, spoluhráčmi a miliónmi fanúšikov, ktorí ho sledovali, ako sa z perspektívneho hráča akadémie stal plnohodnotným reprezentantom," kondolovala Hráčska únia v Južnej Afrike.
Zdroj: SITA.sk - Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
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