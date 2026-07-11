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 24hod.sk    Šport

11. júla 2026

Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta


Tagy: Futbalista Juhoafrická polícia MS vo futbale 2026 Smrť Vyšetrovanie

Juhoafrický futbalista Jayden Adams je po smrti, polícia to vyšetruje. Odohral tri zápasy za Juhoafrickú republiku na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, ale ďalšie už ...



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south_korea_south_africa_wcup_soccer_7_6_7 676x451 11.7.2026 (SITA.sk) - Juhoafrický futbalista Jayden Adams je po smrti, polícia to vyšetruje.


Odohral tri zápasy za Juhoafrickú republiku na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, ale ďalšie už nepridá.

Juhoafrický futbalista Jayden Adams je šokujúco po smrti, mal iba 25 rokov. Informoval o tom web The Guardian.

Šok a ťažké srdce


Minister športu JAR Gayton McKenzie vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol: "S hlbokým šokom a ťažkým srdcom som sa dozvedel o úmrtí Jaydena Adamsa, stredopoliara tímov Mamelodi Sundowns a Bafana Bafana, vo veku 25 rokov."

Minister nezverejnil príčinu smrti. Polícia uviedla, že začala vyšetrovanie po tom, čo bolo v sobotu ráno nájdené telo 25-ročného muža v dome v Schotsche Kloof, predmestí Kapského Mesta.

"Okolnosti tohto incidentu sú predmetom vyšetrovania,“ povedal pre agentúru AFP hovorca polície Západného Kapska FC van Wyk.

V troch zápasoch


Adams nastúpil v úvodnom zápase JAR na MS 2026 proti Mexiku (0:2) a tiež neskôr proti Česku (1:1)., pričom v oboch zápasoch bol neskôr vystriedaný.

Následne nastúpil z lavičky v zápase, v ktorom JAR zvíťazila nad Kórejskou republikou (1:0) a zabezpečila si postup do 1/16 finále. Tam už proti Kanade (prehra 0:1) nenastúpil.

Smúti nielen rodina


"Juhoafrický futbal stratil jedného zo svojich najjasnejších mladých talentov a náš národ smúti spolu s jeho rodinou, spoluhráčmi a miliónmi fanúšikov, ktorí ho sledovali, ako sa z perspektívneho hráča akadémie stal plnohodnotným reprezentantom," kondolovala Hráčska únia v Južnej Afrike.


Zdroj: SITA.sk - Šok pre Juhoafričanov. Adams zomrel, hoci len pred pár dňami hral na majstrovstvách sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbalista Juhoafrická polícia MS vo futbale 2026 Smrť Vyšetrovanie
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