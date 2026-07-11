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11. júla 2026
Manchester City vyhral preteky o 17-ročného Mongu. Sťahuje sa tam na 5 rokov
Talentovaný tínedžer Jeremy Monga sa dohodol na päť rokov s Manchestrom City. Má len 17 rokov, ale je taký dobrý, že kluby Premier League sa predbiehali, kto s ním podpíše zmluvu. Nakoniec v ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Talentovaný tínedžer Jeremy Monga sa dohodol na päť rokov s Manchestrom City.
Má len 17 rokov, ale je taký dobrý, že kluby Premier League sa predbiehali, kto s ním podpíše zmluvu. Nakoniec v naháňačke o Jeremyho Mongu uspel Manchester City, ktorý šikovnému krídelníkovi s predkami zo Zambie ponúkol 5-ročný kontrakt.
Suma nebola zverejnená, ale odhaduje sa na 10 miliónov libier, čiže 11,7 milióna eur aj s prípadnými výkonnostnými bonusmi.
Monga sa stal tretím anglickým hráčom, ktorý prestúpil do Manchesteru City počas aktuálneho prestupového obdobia, keďže nový tréner Enzo Maresca sa snaží osviežiť káder po príchode brankára Piercea Charlesa a rekordnej posily klubu Elliota Andersona.
Anglický reprezentant do 19 rokov Monga je tiež tretí najmladší hráč, ktorý nastúpil v Premier League, hneď za Ethanom Nwanerim a Maxom Dowmanom.
Monga sa prvýkrát predstavil v najvyššej súťaži ako striedajúci hráč v druhom polčase v prehre Leicesteru s Newcastlom 0:3 v apríli 2025 pod vedením Ruuda van Nistelrooya a premiérovo nastúpil v základnej zostave v Ligovom pohári proti Huddersfieldu v auguste 2025.
„Keď som sa dozvedel, že Manchester City má záujem, okamžite som vedel, že toto je pre mňa správna voľba,“ povedal Monga pre webovú stránku svojho nového klubu.
"Pre každého mladého futbalistu je splnený sen stať sa súčasťou tohto úžasného klubu. Ocitol som sa v najlepšom klube v Anglicku za posledných 10 rokov.. Je to privilégium byť tu a som rád, že si zahrám za Citizens," vravel Monga.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City vyhral preteky o 17-ročného Mongu. Sťahuje sa tam na 5 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Má len 17 rokov, ale je taký dobrý, že kluby Premier League sa predbiehali, kto s ním podpíše zmluvu. Nakoniec v naháňačke o Jeremyho Mongu uspel Manchester City, ktorý šikovnému krídelníkovi s predkami zo Zambie ponúkol 5-ročný kontrakt.
Suma nebola zverejnená, ale odhaduje sa na 10 miliónov libier, čiže 11,7 milióna eur aj s prípadnými výkonnostnými bonusmi.
Monga sa stal tretím anglickým hráčom, ktorý prestúpil do Manchesteru City počas aktuálneho prestupového obdobia, keďže nový tréner Enzo Maresca sa snaží osviežiť káder po príchode brankára Piercea Charlesa a rekordnej posily klubu Elliota Andersona.
Anglický reprezentant do 19 rokov Monga je tiež tretí najmladší hráč, ktorý nastúpil v Premier League, hneď za Ethanom Nwanerim a Maxom Dowmanom.
Monga sa prvýkrát predstavil v najvyššej súťaži ako striedajúci hráč v druhom polčase v prehre Leicesteru s Newcastlom 0:3 v apríli 2025 pod vedením Ruuda van Nistelrooya a premiérovo nastúpil v základnej zostave v Ligovom pohári proti Huddersfieldu v auguste 2025.
„Keď som sa dozvedel, že Manchester City má záujem, okamžite som vedel, že toto je pre mňa správna voľba,“ povedal Monga pre webovú stránku svojho nového klubu.
"Pre každého mladého futbalistu je splnený sen stať sa súčasťou tohto úžasného klubu. Ocitol som sa v najlepšom klube v Anglicku za posledných 10 rokov.. Je to privilégium byť tu a som rád, že si zahrám za Citizens," vravel Monga.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City vyhral preteky o 17-ročného Mongu. Sťahuje sa tam na 5 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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