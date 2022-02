ŠOK V FA CUPE: ManUtd vypadol v 4. kole, prehral s Middlesbrough

Futbalisti Manchestru United senzačne vypadli už v 4. kole Pohára FA. V piatkovom domácom súboji prehrali s druholigovým FC Middlesbrough 7:8 na strely zo značky pokutového kopu po tom, ako sa zápas v riadnom hracom čase i po predĺžení skončil nerozhodne 1:1.





Manchester sa mohol ujať vedenia v 20. minúte, no Cristiano Ronaldo nepremenil nariadený pokutový kop. O päť minút neskôr však predsa len štvrtý tím anglickej Premier League otvoril skóre zásluhou Jadona Sancha. Hostia dokázali na Old Trafforde vyrovnať, keď sa v 64. minúte presadil kontroverzným spôsobom Matt Crooks. Gól platil, hoci prihrávajúci Duncan Watmore pred ním zahral rukou. United ďalšie šance nevyužili a tak duel dospel do jedenástkového rozstrelu. Rozhodla až ôsma séria, keď Lee Peltier na strane Middlesbrough svoj pokus premenil a za domácich Anthony Elanga poslal loptu ponad brvno. Švédsky tínedžer bol jediný neúspešný exekútor v rozstrele.

Pohár FA - 4. kolo:



Manchester United - FC Middlesbrough 1:1 pp (1:0, 1:1), 7:8 na strely z 11 m



Góly: 25. Sancho - 64. Crooks