SÚBOJ DO KONCA:Nóri získali zlato v miešanej štafete, Slovákov stiahli

Slovenskú štafetu v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Michal Šima, Tomáš Sklenárik na treťom úseku predbehli o kolo a následne ju stiahli z trate. S deviatimi trestnými okruhmi ju klasifikovali na 17. mieste.





Bronz patrí športovcom Ruského olympijského výboru Ulane Nigmatullinovej, Kristine Rezcovovej, Alexandrovi Loginovovi a Eduardovi Latypovovi (+1,5). Slovenskú štafetu v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Michal Šima, Tomáš Sklenárik na treťom úseku predbehli o kolo a následne ju stiahli z trate. S deviatimi trestnými okruhmi ju klasifikovali na 17. mieste.Úvodnú biatlonovú súťaž v najvzdialenejšom centre olympiády v Čang-ťia-kchou sprevádzali náročné podmienky s teplotami hlboko pod bodom mrazu. Na strelnici situáciu komplikoval silný vietor. Veľké problémy spôsobil Ivone Fialkovej, ktorá po ležke musela absolvovať tri trestné okruhy. Slovenská štafeta sa tak prepadla na posledné 20. mieste so stratou 1:50:2 min na vedúce Taliansko. Lisa Vitozziová zostala na čele aj po stojke o pol sekundy pred Röiselandovou. Ivona Fialková musela trikrát dobíjať a strelnicu opustila na 19. priečke.Röiselandová v závere prvého úseku vystupňovala tempo a Eckhoffovej odovzdávala s náskokom 16,7 s. Eckhoffová sa však na ležke trápila. Minula tri terče za sebou, nevyhla sa trestnému okruhu a na čelo sa opäť vrátili Talianky s Dorotheou Wiererovou. Po nevydarenej stojke musela Eckhoffová bežať ďalšie dva trestné okruhy. Simonová vďaka čistej streľbe vytiahla francúzsku štafetu na druhé miesto a ešte pred odovzdávkou predstihla Wiererovú. Paulína Fialková posunula slovenskú štafetu na 17. priečku.Francúzi vďaka kvalitnému bežeckému výkonu Jacquelina v úvode tretieho úseku zvyšovali náskok. Na strelnici sa však druhý muž celkového poradia Svetového pohára zasekol a obhajcovia zlata klesli na štvrté miesto. Na čelo sa dostala štafeta Ruského olympijského výboru. Slovenskú štvoricu po troch trestných okruhoch Šimu stiahli z trate, Sklenárik si tak na olympijskú premiéru musí ešte počkať.Na štvrtom úseku sa Francúzi s finišmanom Fillonom Mailletom i Nóri s Johannesom Thingnesom Böom vrátili do boja o zlato. Bö musel na záverečnej stojke dobíjať a na Latypova strácal takmer 10 sekúnd, dokázal však zlikvidovať manko a vďaka skvelému nástupu v cieľovej rovinke zabezpečil pre svoju krajinu druhé olympijské zlato v miešanej štafete.TASR pripomína, že mix mal premiéru pod piatimi kruhmi v roku 2014 v Soči, Slovensko v zložení Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt a Matej Kazár obsadilo pôvodne 6. miesto, no po následnej diskvalifikácii štvrtého Nemecka sa posunulo o priečku vyššie. V roku 2017 navyše diskvalifikovali aj pôvodne piate Rusko. Paulína Fialková, Kuzminová, Kazár a Martin Otčenáš o štyri roky neskôr v Pjongčangu preteky nedokončili.