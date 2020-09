Sokol sa už nebude súdiť pre sériu článkov, časopis sa musí emeritnému arcibiskupovi ospravedlniť

Akceptoval návrh na súdny zmier

Proces sa ťahal celé roky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2020 - Spor emeritného arcibiskupa Jána Sokola a vydavateľstva W press o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy za sériu článkov v časopise .týždeň sa po rokoch skončil súdnym zmierom. Časopis sa musí Sokolovi ospravedlniť, nemusí však zaplatiť pôvodne požadovanú čiastku 50-tisíc eur.„Vzhľadom na skutočnosť, že otec arcibiskup dovŕši tento rok vek 87 rokov, rozhodol sa akceptovať návrh na súdny zmier, na základe ktorého sa časopis .týždeň musí ospravedlniť otcovi arcibiskupovi Sokolovi za nepravdivé informácie, ktoré o ňom uverejnil pred jedenástimi rokmi. Otec arcibiskup sa pritom vzdal náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú by aj tak venoval na dobročinné účely. Pokiaľ by nebol uzavretý súdny zmier, konanie by sa ťahalo ešte asi veľa ďalších rokov,“ informoval o vyriešení súdneho sporu Ján Čarnogurský ml., právny zástupca Jána Sokola. Súdny zmier má podľa jeho vysvetlenia účinky právoplatného rozsudku.Uzavretie zmieru medzi žalobcom a žalovaným potvrdila agentúre SITA aj hovorkyňa súdov v Trnavskom kraji Jana Kondákorová s tým, že uznesenie Okresného súdu v Trnave z 9. septembra nadobudne právoplatnosť až po jeho doručení účastníkom, čo sa zatiaľ nestalo. K obsahu zmieru sa preto nevyjadrila.Sokol žaloval vydavateľstvo W Press za sériu článkov z roku 2009 v spomínanom časopise. Podľa článkov Sokol ako arcibiskup previedol 500 miliónov slovenských korún (16 596 959 eur) získaných z predaja cirkevných pozemkov na účet Štefana Náhlika, ktorého časopis označil za bývalého agenta Štátnej bezpečnosti (ŠtB).Arcibiskup prevod takejto čiastky od začiatku procesu popieral, podľa neho za predaj nikto nedostával ani žiadne provízie. Ospravedlnenie sa má týkať práve tvrdení o tejto čiastke.Proces sa na súdoch ťahal celé roky, rozhodoval v ňom Okresný súd v Trnave, Krajský súd v Trnave, Najvyšší súd SR aj Ústavný súd. Konanie sa napokon vrátilo na začiatok, na Okresný súd v Trnave.