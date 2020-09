V hotelovej izbe Navaľného našli fľaše vody so stopami novičoku, potvrdili to aj laboratóriá

Plánuje sa vrátiť do Ruska

Rovnaký druh akým otrávili Skripaľa

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - V hotelovej izbe ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného našli fľašu na vodu so stopami nervovoparalytickej látky novičok. Vo štvrtok o tom informovali jeho kolegovia.Prostredníctvom Navaľného Instagramu zverejnili video, ktoré ich zachytáva v jeho hotelovej izbe v meste Tomsk, kde bol pred tým, ako mu počas letu do Moskvy náhle prišlo zle. Do izby sa vraj vrátili zhruba hodinu po tom, ako sa dozvedeli, že sa necítil dobre a na ďalšie skúmanie tam zbalili všetky fľaše a ďalšie predmety."O dva týždne neskôr našlo nemecké laboratórium stopy novičoku na fľaši z hotelovej izby v Tomsku. A potom ďalšie tri laboratóriá, ktoré vzali vzorky od Alexeja, potvrdili, že ho ním otrávili. Teraz tomu rozumieme - spravili to predtým, ako odišiel z izby na letisko," uviedli ďalej na Instagrame.Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskom Omsku ho previezli do Berlína, kde lekári potvrdili otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Viac ako týždeň strávil v umelom spánku a jeho stav sa začal zlepšovať po podaní protilátky.V utorok už zverejnil fotografiu s manželkou a deťmi z berlínskej nemocnice, pričom tiež uviedol, že sa plánuje vrátiť do Ruska.Berlínska nemocnica Charité deň predtým informovala, že stav 44-ročného kritika ruského prezidenta Vladimira Putina sa postupne zlepšuje a dokáže už aj na chvíľu vstať z postele. Lekári však upozorňujú, že i keď sa zotavuje, nemôžu vylúčiť dlhodobé následky otravy.Nemecké armádne laboratórium určilo, že Navaľného otrávili novičokom rovnakej triedy, ako použili v roku 2018 v Anglicku proti bývalému ruskému agentovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére. Nemecká vláda pritom v pondelok oznámila, že otravu novičokom potvrdili aj nezávislé laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.Hovorca vlády Steffen Seibert zároveň informoval, že vzorky dostala aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá ich otestuje vo svojich referenčných laboratóriách.