Solák nebude podľa Spišiaka dobrým šéfom a policajti potrebujú ochranu, aby sa nebáli konať 

Policajný zbor

Na post ho navrhol minister vnútra Eštok

30.11.2023 (SITA.sk) - Bývalý policajný prezident a poslanec Jaroslav Spišiak PS ) pochybuje, že Ľubomír Solák bude dobrým policajným prezidentom.Uviedol to na margo Solákovho tvrdenia, že zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti by sa nemal vzťahovať na policajtov, keďže Policajný zbor funguje v špecifickom režime.„Je to podľa mňa scestné a zlé. Práveže policajti najviac potrebujú takúto ochranu, preto, lebo oni sú tí poctiví, najviac vystavení rôznym perzekúciám a práve ich nadriadení, ktorí tie perzekúcie vykonávajú alebo sa snažia vykonávať, by mali chrániť zákonnosť. Preto potrebujú ochranu o to intenzívnejšie, aby sa nebáli konať tak, ako majú," uviedol Spišiak v stredu pre médiá po vypočutí Soláka na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.Na post policajného prezidenta navrhol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) Ľubomíra Soláka, ktorého pred časom poveril dočasným riadením PZ. Solák v policajnom zbore slúžil v rokoch 1990 až 2015.Následne pôsobil v obecnej polícii v Nálepkove a potom v mestskej polícii v Bratislave. Pôsobil tiež v dvoch súkromných firmách zameraných na bezpečnosť. Parlamentný branno-bezpečnostný výbor ho vypočul v stredu, o jeho vymenovaní do funkcie rozhodne minister vnútra.