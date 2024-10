Soláka by mal na čele Policajného zboru nahradiť Zurian, tvrdí Šeliga

4.10.2024 (SITA.sk) - Policajný prezident Ľubomír Solák by mal byť na čele zboru nahradený súčasným šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal exposlanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že taký je zámer vedenia rezortu vnútra Solák podľa Šeligu momentálne čaká na to, aby ho prezident Peter Pellegrini vymenoval do hodnosti generála, ako to navrhla vláda "A potom je pripravený zraziť päty, zasalutovať a odísť do výsluhového dôchodku," vyhlásil na margo Soláka Šeliga.