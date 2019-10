Sólymos odcestoval na rokovanie Rady ministrov EÚ o klimatickej zmene

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 4. októbra (TASR) – Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) odcestoval na rokovanie Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu s cieľom dosiahnuť európsky konsenzus v boji proti klimatickej zmene pred konferenciou OSN. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.povedal Sólymos.Ministerstvo životného prostredia sa tak pripája aj k cieľu klimatickej neutrality, ktorá predstavuje vypustenie toľkých emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.Rezort tiež avizuje Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, na ktorej pracuje MŽP so Svetovou bankou. Podľa rezortu je práve táto stratégiaMŽP upozorňuje aj na Envirostratégiu 2030 a transformáciu tzv. uhoľného regiónu Hornej Nitry, ktorú považuje za veľký posun.uzatvára ministerstvo.