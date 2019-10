OSN o rok predĺžila mandát operácie na záchranu migrantov v Stredozemí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Rím 4. októbra (TASR) - O jeden rok jednohlasne schválila vo štvrtok Bezpečnostná rada OSN predĺženie mandátu operácie Sophia, zameranej na záchranu migrantov z vôd Stredozemného mora a proti pašovaniu migrantov do krajín Európskej únie. Informovala o tom agentúra AP.Táto operácia oprávňuje členské krajiny OSN kontrolovať plavidlá v medzinárodných vodách pri pobreží Líbye v prípade odôvodnených podozrení, že sa používajú na pašovanie migrantov alebo obchodovanie s ľuďmi.Vo štvrtok schválená rezolúcia, ktorú navrhla Británia, odsudzuje takéto činy, ktoré podľa nej podkopávajú úsilie o stabilizáciu Líbye aOperácia Sophia je súčasťou spoločného úsilia členských krajín Európskej únie v súvislosti s migráciou, zameraného aj na riešenie príčin migrácie vrátane konfliktov, chudoby, klimatických zmien a prenasledovania.Rada EÚ sa minulý týždeň dohodla na predĺžení mandátu operácie do 31. marca 2020. Podľa AP však bude využívať len lietadlá.Bývalá talianska populistická vláda pozastavila činnosť lodí a v marci tohto roka oznámila, že do oblasti bude vysielať väčší počet lietadiel. Hlavný štáb operácie Sophia je pod talianskym vedením, je v Ríme a talianske námorné lode tvoria podstatnú časť jej misie.