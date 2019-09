SÓLYMOS PODPÍSAL ZMLUVU O PRÍSPEVKU SR DO KLIMATICKÉHO FONDU OSN

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

New York 25. septembra (TASR) - Slovensko po prvý raz vôbec prispeje do Zeleného klimatického fondu, určeného pre klimatické projekty v rozvojových krajinách, sumou 2 milióny amerických dolárov (približne 1,8 milióna eur). Príslušnú zmluvu podpísal v utorok v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri OSN v New Yorku minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd) a výkonný riaditeľ fondu Yannick Glemarec.