Trump žiadal od Zelenského spoluprácu proti Bidenovi, potvrdil prepis

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump opakovane naliehal na nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby spolupracoval s jeho osobným právnikom Rudym Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý je Trumpovým politickým súperom. Potvrdil to hrubý prepis telefonického rozhovoru Trumpa so Zelenským zverejnený v stredu, informovala agentúra AP.Trump v tomto rozhovore vyjadroval nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera.povedal Trump podľa AP Zelenskému.Konverzácia oboch prezidentov je predmetom sťažnosti nemenovaného informátora, ktorú podal americkému Kongresu po tom, ako spolu 25. júla hovorili. Na základe sťažnosti začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok konanie smerujúce k tzv. impeachmentu Trumpa. Ten medzitým oznámil, že povolil zverejnenie celého prepisu rozhovoru s ukrajinským prezidentom Zelenským.