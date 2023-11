Som si istý, že Rusko sponzorovalo Hamas. A Irán tiež, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj

5.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že Rusko sponzorovalo militantné hnutie Hamas , ktoré útokom na Izrael zo 7. októbra rozpútalo vojnu na Blízkom východe. Vyhlásil to v rozhovore pre televíznu stanicu NBC News.„Táto situácia nie je nová. Ide o požiar, ktorý horí medzi Izraelom a Palestínou a niektorí ľudia stále hádžu zápalky do tohto ohňa. Som si istý, že Rusko sponzorovalo Hamas. A Irán tiež,“ povedal Zelenskyj.Zelenskyj je zároveň presvedčený, že „celý svet musí urobiť všetko pre to, aby zastavil túto vojnu“ na Blízkom východe. Uviedol tiež, že je „pripravený ísť do Izraela“ hoci aj dnes.Ukrajinský prezident podotkol, že akákoľvek návšteva Izraela bude závisieť od „diania na fronte“ na Ukrajine a od toho, či bude možné dostať ukrajinských občanov, ktorí „uviazli“ v Izraeli, späť domov.