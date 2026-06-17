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17. júna 2026
SOM Slovensko predstavilo kandidátov na primátorov a starostov v Bratislavskom kraji
Do nadchádzajúcich komunálnych volieb nominuje skúsených politikov. Strana SOM Slovensko v stredu ohlásila
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17.6.2026 (SITA.sk) - Do nadchádzajúcich komunálnych volieb nominuje skúsených politikov.
Strana SOM Slovensko v stredu ohlásila kandidatúru svojich členov na primátorov, starostov a poslancov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.
Do nadchádzajúcich komunálnych volieb nominuje skúsených politikov a aktuálnu kampaň stavia na bezpečnosti, podpore seniorov, školstva a športu, kvalitných verejných priestoroch, občianskej vybavenosti a doprave. Jednou s nových tém je dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
V Bratislave sa bude o pozíciu starostu mestskej časti Dúbravka aj naďalej uchádzať súčasný starosta Martin Zaťovič. Rovnako na svoju pozíciu opäť kandiduje aj súčasný starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa a starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.
Za SOM Slovensko do mestského zastupiteľstva kandiduje aj poslankyňa a bývala viceprimátorka Zdenka Zaťovičová, ako aj poslanec mestského zastupiteľstva a bývalý viceprimátor Juraj Káčer.
O pozíciu primátora Stupavy sa opätovne uchádza súčasný primátor Peter Novisedlák, na pozíciu starostu Budmeríc kandiduje aj v ďalšom volebnom období Jozef Savkuliak. Pod značkou SOM Slovensko chcú o priazeň voličov zabojovať v rámci celého Slovenska aj ďalší starostovia či poslanci, ktorí svoju kandidatúru už oznámili alebo tak urobia v najbližšom období.
Popri tradičných témach chce strana priniesť na pôdu bratislavského kraja aj tému zdravotníctva. Absolútne nedostatočné sú podľa nej najmä kapacity pre dlhodobo chorých pacientov či rehabilitačná starostlivosť.
„Čoraz viac rodín dnes naráža na nedostatok kapacít v zdravotnej či opatrovateľskej starostlivosti. Pre svojich blízkych nedokážu nájsť potrebnú pomoc. Práve tejto oblasti chceme venovať výrazne väčšiu pozornosť," uviedol šéf kampane a kandidát na mestského poslanca Juraj Káčer.
Martin Zaťovič je starostom Dúbravky už tretie volebné obdobie. „Za uplynulé roky sa nám podarilo vyriešiť nedostatok miest v materských školách, modernizovať školské zariadenia, športoviská aj verejné priestory a rozšíriť služby pre seniorov. Spolu s naším tímom chceme na týchto výsledkoch stavať aj naďalej, pokračovať v modernizácii Dúbravky," skonštatoval Zaťovič.
Jozef Krúpa je starostom Záhorskej Bystrice už štyri volebné obdobia. „Mojou ambíciou je pokračovať v aktivitách, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov. Okrem iného bude prioritou dobudovanie areálu bývalého elektrotechnického učilišťa, ktoré sme získali do našej správy. Vznikne tu nová škola, škôlka, zariadenie pre seniorov, oddychová zóna s krytým bazénom. Ďalšou prioritou je aj výstavba cyklotrasy smerom do Lamača," priblížil Krúpa.
Dárius Krajčír je starostom Devínskej Novej Vsi druhé volebné obdobie.. „Naším cieľom je pokračovať v rozbehnutej práci, zrealizovať pripravené projekty námestia, knižnice, komunitného centra, športovej haly, parkovacieho domu a turbo okružnej križovatky," spresnil Krajčír.
Peter Novisedlák je primátorom Stupavy už druhé volebné obdobie. „V budúcom volebnom období sa chceme zamerať na vybudovanie prestupného terminálu, vznikne nové obchodné centrum, chceme nadstaviť a zrekonštruovať zdravotné stredisko, opraviť železničnú stanicu, Troyerovú kúriu, vybudovať verejné športovisko Železničná, či dobudovať severný diaľničný privádzač," poznamenal Novisedlák.
Starosta Budmeríc Jozef Savkuliak chce v ďalšom volebnom období kanalizáciu v obci, vybudovať BUS terminál, zrekonštruovať jedálne a kuchyne v základnej a materskej škole či otvoriť denný stacionár.
Politická strana SOM Slovensko bola zaregistrovaná 16. augusta 2022. V predchádzajúcich komunálnych voľbách nominovala takmer 300 kandidátov. Strana dnes pôsobí nielen v Bratislave, ale aj v desiatkach miest a obcí po celom Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - SOM Slovensko predstavilo kandidátov na primátorov a starostov v Bratislavskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana SOM Slovensko v stredu ohlásila kandidatúru svojich členov na primátorov, starostov a poslancov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.
Do nadchádzajúcich komunálnych volieb nominuje skúsených politikov a aktuálnu kampaň stavia na bezpečnosti, podpore seniorov, školstva a športu, kvalitných verejných priestoroch, občianskej vybavenosti a doprave. Jednou s nových tém je dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Kandidáti v Bratislave a okolí
V Bratislave sa bude o pozíciu starostu mestskej časti Dúbravka aj naďalej uchádzať súčasný starosta Martin Zaťovič. Rovnako na svoju pozíciu opäť kandiduje aj súčasný starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa a starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.
Za SOM Slovensko do mestského zastupiteľstva kandiduje aj poslankyňa a bývala viceprimátorka Zdenka Zaťovičová, ako aj poslanec mestského zastupiteľstva a bývalý viceprimátor Juraj Káčer.
O pozíciu primátora Stupavy sa opätovne uchádza súčasný primátor Peter Novisedlák, na pozíciu starostu Budmeríc kandiduje aj v ďalšom volebnom období Jozef Savkuliak. Pod značkou SOM Slovensko chcú o priazeň voličov zabojovať v rámci celého Slovenska aj ďalší starostovia či poslanci, ktorí svoju kandidatúru už oznámili alebo tak urobia v najbližšom období.
Zdravotná starostlivosť
Popri tradičných témach chce strana priniesť na pôdu bratislavského kraja aj tému zdravotníctva. Absolútne nedostatočné sú podľa nej najmä kapacity pre dlhodobo chorých pacientov či rehabilitačná starostlivosť.
„Čoraz viac rodín dnes naráža na nedostatok kapacít v zdravotnej či opatrovateľskej starostlivosti. Pre svojich blízkych nedokážu nájsť potrebnú pomoc. Práve tejto oblasti chceme venovať výrazne väčšiu pozornosť," uviedol šéf kampane a kandidát na mestského poslanca Juraj Káčer.
Rozvoj obcí
Martin Zaťovič je starostom Dúbravky už tretie volebné obdobie. „Za uplynulé roky sa nám podarilo vyriešiť nedostatok miest v materských školách, modernizovať školské zariadenia, športoviská aj verejné priestory a rozšíriť služby pre seniorov. Spolu s naším tímom chceme na týchto výsledkoch stavať aj naďalej, pokračovať v modernizácii Dúbravky," skonštatoval Zaťovič.
Jozef Krúpa je starostom Záhorskej Bystrice už štyri volebné obdobia. „Mojou ambíciou je pokračovať v aktivitách, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov. Okrem iného bude prioritou dobudovanie areálu bývalého elektrotechnického učilišťa, ktoré sme získali do našej správy. Vznikne tu nová škola, škôlka, zariadenie pre seniorov, oddychová zóna s krytým bazénom. Ďalšou prioritou je aj výstavba cyklotrasy smerom do Lamača," priblížil Krúpa.
Dárius Krajčír je starostom Devínskej Novej Vsi druhé volebné obdobie.. „Naším cieľom je pokračovať v rozbehnutej práci, zrealizovať pripravené projekty námestia, knižnice, komunitného centra, športovej haly, parkovacieho domu a turbo okružnej križovatky," spresnil Krajčír.
Investičné plány
Peter Novisedlák je primátorom Stupavy už druhé volebné obdobie. „V budúcom volebnom období sa chceme zamerať na vybudovanie prestupného terminálu, vznikne nové obchodné centrum, chceme nadstaviť a zrekonštruovať zdravotné stredisko, opraviť železničnú stanicu, Troyerovú kúriu, vybudovať verejné športovisko Železničná, či dobudovať severný diaľničný privádzač," poznamenal Novisedlák.
Starosta Budmeríc Jozef Savkuliak chce v ďalšom volebnom období kanalizáciu v obci, vybudovať BUS terminál, zrekonštruovať jedálne a kuchyne v základnej a materskej škole či otvoriť denný stacionár.
Politická strana SOM Slovensko bola zaregistrovaná 16. augusta 2022. V predchádzajúcich komunálnych voľbách nominovala takmer 300 kandidátov. Strana dnes pôsobí nielen v Bratislave, ale aj v desiatkach miest a obcí po celom Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - SOM Slovensko predstavilo kandidátov na primátorov a starostov v Bratislavskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
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