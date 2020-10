Sonde Osiris-Rex sa pravdepodobne podarilo získať vzorky z asteroidu Bennu (foto)

aktualizované 22. októbra,



Len primitívny vesmírny objekt

Misia by sa mohla aj zopakovať

22.10.2020 (Webnoviny.sk) -Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predpokladá, že sa misii sondy Osiris-Rex úspešne podarilo odobrať vzorky z asteroidu Bennu. Informuje o tom spravodajský portál BBC, citujúc profesora Danteho Laurettu z Arizonskej univerzity v Tucsone."Ozaj sme tam narobili dosť neporiadok," skonštatoval spokojne po tom, ako si prezrel prvé fotografie, ktoré sonda poslala na Zem.Prach a kamene sa počas náročného manévru rozleteli na všetky strany, čo je však podľa Laurettu dobré znamenie. "Všetko, čo môžeme vidieť z týchto prvotných záberov, naznačuje úspešný odber vzoriek. Takže, ak vám to nie je jasné, som dosť nadšený," poznamenal.Vedecký tím teraz musí zistiť, koľko materiálu sa sonde Osiris-Rex podarilo vyzdvihnúť z povrchu objektu širokého zhruba 500 metrov. Ak by to bol jeden kilogram alebo viac, bola by to najväčšia mimozemská vzorka, odkedy astronauti z misie Apollo pred 50 rokmi zozbierali kamene z Mesiaca.I menej by však predstavovalo výborný výsledok. Zámer vedcov bol pritom získať aspoň 60 gramov, prípadne i kilogram či viac materiálu.Keďže je Bennu veľmi primitívny vesmírny objekt, vedci predpokladajú, že kamene a prach na jeho povrchu by mohli skrývať fascinujúce indície o procese, počas ktorého pred viac ako 4,5 miliardami rokov vzniklo Slnko a planéty.Ak sa sonde podarilo bezpečne dostať na palubu potrebné vzorky, na Zem by sa mala vrátiť v roku 2023. Ak sa jej to nepodarilo, budú ju musieť vedci nakonfigurovať pre ďalší pokus, ktorý by sa mal uskutočniť v januári. Podľa oficiálnej webstránky misie bude tímu trvať zhruba týždeň, kým potvrdia, koľko materiálu sonda nabrala."Finálnu správu o množstve vzorky očakávame v pondelok," skonštatovala Sandy Freund, manažérka misie zo spoločnosti Lockheed Martin, ktorá vyrobila sondu Osiris-Rex.