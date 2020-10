Video: Huawei predstavuje novú sériu smartfónov Mate 40 so skvelým výkonom a ešte lepšími fotoaparátmi

Jej modely predstavujú zakaždým to najlepšie z technológií Huawei. Ide o dôkaz, že spoločnosť Huawei je schopná prinášať inovácie a vytvárať najvyspelejšie zariadenia na trhu.

Richard Yu, výkonný riaditeľ a CEO Huawei CBG, pri predstavení uviedol: „Séria Mate každý rok prináša to najlepšie z laboratórií Huawei v jednom ohromujúcom zariadení. Dlhoročnou DNA série Mate je naša odhodlanosť inovovať. V týchto bezprecedentných časoch chceme i naďalej vytvárať smartfóny, ktoré zákazníkom prinášajú zmysluplné inovácie.“

Ikonický a futuristický dizajn v jednom

Nekompromisný dizajn displeja Huawei 88° Horizon Display v kompaktnom prevedení a jemné zakrivenie zabezpečia, že zariadenie padne každému pohodlne do ruky. Ochranný štandard IP68 zabezpečuje odolnosť voči prachu a vode, novinkou je výber medzi virtuálnym alebo manuálnym ovládaním hlasitosti a vylepšené algoritmy prevencie chybných dotykov.

Modely Mate 40 Pro a Mate 40 Pro + prinášajú menší objektív predného fotoaparátu, ktorý je napriek svojej veľkosti nabitý špičkovou technológiou. Technológia 3D Face Unlock sa stará o bezpečné odomykanie zariadenia, pričom je ukrytá do ultraširokouhlého selfie fotoaparátu.

Zo zadnej strany ihneď rozpoznáte, že ide o Huawei: séria Mate 40 implementuje populárny dizajnový prvok, nazvaný vesmírny prstenec, s unikátnym rozmiestnením objektívov. Mate 40 a Mate 40 Pro sú k dispozícii v klasickej čiernej a bielej farbe, rovnako ako aj Mystic Silver so zaujímavým optickým efektom. K dispozícii sú tiež dva kožené varianty - Sunflower Yellow a Olive Green, ktoré však na Slovensku nebudú k dispozícii. Vrchol ponuky, model Mate 40 Pro +, prináša skvelú dizajnovú inováciu: nano-tech keramický zadný panel v dvoch farbách - Ceramic White a Ceramic Black.

Nový štandard výkonu pre 5G siete

Najnovší čipset Kirin 9000, ktorý poháňa modely Mate 40 Pro a Mate 40 Pro +, je plne pripravený na 5G prevádzku. Samozrejmosťou je jeho výkon, ktorým je schopný ľahko zvládať náročné výpočty a operácie s viacerými úlohami. Kirin 9000, ktorým sú osadené dva najvyššie modely série, je najsofistikovanejším dostupným 5 nm 5G SoC (System-on-Chip) a poskytuje oproti svojmu predchodcovi výrazne lepší výkon a energetickú účinnosť. Prvýkrát v histórii má 5G SoC viac ako 15,3 miliardy tranzistorov, čo z neho robí najkomplexnejši 5G mikročip vôbec. Výkonný procesor obsahuje trojúrovňovú heterogénnu architektúru s jadrami riadiacimi základné úlohy s taktom až 3,13 GHz. Do mikročipu je tiež integrovaný 24-jadrový Mali-G78 grafický procesor, rovnako ako inovatívny neurálny procesor s dvoma veľkými jadrami a jedným malým jadrom, ktorá posúva umelú inteligenciu zariadenia na ďalšiu úroveň.

Grafický procesor v modeloch Mate 40 Pro a Mate 40 Pro + je najvýkonnejším GPU, aký bol kedy do zariadení Huawei implementovaný. Displej 90 Hz spolupracuje s dotykovou vzorkovacou frekvenciou 240 Hz s lepšou odozvou a po novom je navyše vybavený lineárnym motorom v osi x, ktorý zabezpečuje kvalitnejšiu haptickú spätnú väzbu. Toto nastavenie je doplnené dvoma stereofónnymi reproduktormi, ktoré sa starajú o filmové zážitky so živými basovými efektmi.

Séria Mate 40 prináša tiež vynovenú technológiu využívania kapacity batérie. Ide o nevyhnutný krok vzhľadom na zvýšené energetické nároky 5G čipu. O rýchle doplnenie energie sa stará dobre známe nabíjanie pomocou Huawei SuperCharge, pričom rýchlosť nabíjania je ešte vyššia - úplné nabitie smartfónu trvá necelých 40 minút.

Nielen špičkové fotky, ale aj pokročilá videografia

Fotoaparát série Mate 40 bol opäť skonštruovaný v spolupráci so spoločnosťou Leica tak, aby poskytoval najlepšie možné riešenia a prelomové vylepšenia. Skladá sa z ultra širokouhlého objektívu, výkonného hlavného fotoaparátu s vysokým rozlíšením, pôsobivého teleobjektívu a ďalších. Vďaka duálnemu cinematickému a duálnemu ultraširokému snímaču môžete snímať širokouhlé videá a obrázky z predného aj zadného fotoaparátu naraz.

Duálny cinematický fotoaparát má pomer snímania 3:2. Zachytávanie vysokokvalitných záznamov v rozlíšení 4K je s funkciou stabilizácie Steady Shot jednoduchšie, zatiaľ čo XD Fusion HDR Engine zaisťuje vyváženú expozíciu, aj keď je video snímané v nevyvážených svetelných podmienkach, kde je silné priame svetlo aj tiene. Funkcia Story Creator vás premení na videoprofesionála - umožňuje totiž zatraktívniť video bez špeciálneho postprocesingu. Ľahko môžete pridať hudbu do pozadia, filtre alebo rôzne zvukové či vizuálne efekty. Séria Mate 40 je vybavená funkciami Audio Focus a Audio Zoom, ktoré dávajú do popredia zvuky, pochádzajúce zo snímaného záberu a okolité ruchy stišujú.

Objektív ultraširokého cinematického fotoaparátu ponúka ešte širšie zorné pole, živšie detaily, vylepšený obraz pri slabom osvetlení. Automatické korekcie skreslenia umožňujú snímať nádherné scenérie vo vysokom rozlíšení. Huawei Mate 40 Pro je tiež vybavený optickým teleobjektívom s periskopom, ktorý podporuje 10-násobné hybridné zväčšenie a 50-násobné digitálne zväčšenie. Top model Huawei Mate 40 Pro + posúva hranice ešte ďalej s dvojitým teleobjektívom, ktorý umožňuje 20 - násobné hybridné zväčšenie a až 100 - násobné digitálne zväčšenie.

Predný selfie fotoaparát Ultra Vision na oboch zariadeniach zo série Mate poteší všetkých potenciálnych aj súčasných vlogerov. Zásluhu má na tom predovšetkým 4K kvalita a možnosť fotografovania v jednom z troch dostupných zorných polí: od blízkeho, osobného až po ultraširoký. Funkcia Slow-Motion Selfie umožňuje pridať dramatický nádych spomaleného záberu pri dokumentovaní rýchlych akcií.

Nové funkcie pre pohodlie a bezpečnosť

Séria Mate 40 chce zmeniť spôsob, akým integrujeme smartfóny do svojich životov. Vďaka novým funkciám vrátane inteligentného ovládania gestami má na to všetky predpoklady.

Jednoduchým prejdením ruky nad zariadením ho môžete prebudiť alebo bezdotykovo skrolovať prstom doľava, doprava, hore a dole. K dispozícii je tiež gesto odpovede na volanie priložením prsta k obrazovke, no bez dotyku.

Modely Mate 40 Pro a Mate 40 Pro + prichádzajú s funkciou Eyes on Display, pomocou ktorej aktivujete displej telefónu len tým, že sa naň pozriete letmým pohľadom. Vyzváňanie prichádzajúcich hovorov je tiež možné stlmiť nadviazaním očného kontaktu s telefónom.

Pokiaľ ide o súkromie a bezpečnosť, operačný systém EMUI 11 tradične implementuje komplexné bezpečnostné riešenia na ochranu používateľov zariadení Huawei. Operačný systém má certifikát CC EAL5 +, čo je najvyššia certifikačná úroveň pre komerčné systémy. EMUI 11 prichádza aj s novými funkciami ochrany osobných údajov. Pri prenose obrázkov môžete zo súboru ľahko vymazať citlivé údaje - ako polohu, čas a podrobnosti o zariadení - ešte pred jeho odoslaním. Aplikácia Note Lock udržiava osobné poznámky v bezpečí zabezpečením obsahu pomocou PIN kódu alebo biometrických údajov.

Séria Mate 40 je po softvérovej stránke vybavená Huawei Mobile Services (HMS) - mobilnými službami Huawei.

Cena a dostupnosť

Model Huawei Mate 40 Pro bude v predaji na Slovensku od 1. novembra vo farbách Black a Mystic Silver za cenu 1199 eur. Do ponuky smartfón zaradia operátori Orange a Telekom, a to so zaujímavou akciou.

Každý, kto si zakúpi nový Mate 40 Pro v Telekome alebo Orange, získa prémiové smart hodinky Huawei Watch GT 2 Pro v hodnote 299 eur. Táto špeciálna ponuka platí do konca roka.