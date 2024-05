Sony Music rokuje so skupinou Queen o kúpe hudobných práv za jednu miliardu dolárov

Americká nadnárodná spoločnosť Sony Music rokuje o odkúpení hudobného katalógu britskej rockovej skupiny Queen za jednu miliardu dolárov.





Podľa tlačovej agentúry Bloomberg spoločnosť spolupracuje na transakcii s ďalším investorom. Ak sa dohoda uskutoční, bude sa týkať piesní skupiny Queen a všetkého súvisiaceho duševného vlastníctva vrátane práv na logá, hudobné videoklipy, tovar, vydavateľskú činnosť a ďalšie obchodné príležitosti.Rokovanie údajne prebieha od minulého roka a nemusí viesť k uzatvoreniu dohody. Ak by sa to podarilo, išlo by o najväčší obchod svojho druhu - dvojnásobok sumy 500 miliónov dolárov, ktorú spoločnosť Sony Music zaplatila v roku 2021 za katalóg tvorby amerického rockera Brucea Springsteena.Dohodu komplikuje skutočnosť, že práva na hudobný katalóg Queen v Severnej Amerike vlastní spoločnosť Disney Music Group. Kapela vlastní práva pre zvyšok sveta a ponecháva si aj celosvetové vydavateľské práva - copyright na hudbu a texty.Queen je jednou z komerčne najúspešnejších skupín v histórii, stále zarába ročne desiatky miliónov dolárov. Zisky sa delia rovnakým dielom medzi troch žijúcich členov - gitaristu Briana Maya, bubeníka Rogera Taylora, basgitaristu Johna Deacona a pozostalosť zosnulého speváka Freddieho Mercuryho.Čiastočne je to vďaka úspechu životopisného filmu o skupine "Bohemian Rhapsody" z roku 2018 a pokračujúcim turné skupiny so spevákom Adamom Lambertom, ale najmä preto, že jej piesne sú stále celosvetovo populárne a mimoriadne lukratívne.Mercury zomrel na komplikácie súvisiace s ochorením AIDS v roku 1991, Deacon formáciu oficiálne opustil v roku 1997.Predaj hudobných práv sa v uplynulých rokoch stal veľkým biznisom. Hudobné vydavateľstvá a súkromné kapitálové spoločnosti získali práva na tvorbu hviezd ako David Bowie, Bob Dylan, Neil Young, Sting, Shakira či Beyoncé.Nestarnúca povaha hitov znamená, že investori ponúkajú za práva vysoké sumy a lákajú tak umelcov, aby sa vzdali svojich autorských honorárov výmenou za veľkú jednorazovú výplatu. Hudobné práva sa považujú za atraktívnu investíciu, pretože piesne prinášajú peniaze aj po desaťročiach.Dohody poskytujú umelcom a ich majetkom okamžitú finančnú istotu, zatiaľ čo držitelia práv dúfajú, že získajú nové zdroje príjmov z hudby prostredníctvom filmových a televíznych licencií, reklamného predaja, cover verzií a tantiém.