Peter Lipa: Som rád, že môžem spolupracovať s mladými hudobníkmi

Spevák, skladateľ, organizátor aj moderátor Peter Lipa oslavuje 81. narodeniny. Prešovský rodák (nar. 30. mája 1943) maturoval v roku 1959, už popri stredoškolskom štúdiu pôsobil v amatérskom divadle.





Svoju spevácku dráhu začínal v roku 1963 v skupine Struny, so spievaním a hraním začal však oveľa skôr. "To nezačalo len tak naraz v skupine. Začal som ako samostatný gitarista a spevák. V 18 som dostal prvú gitaru a vtedy som už vedel hrať a spievať. Mal som repertoár, chodil som s kamarátmi na čunder, stopom po republike aj zahraničí, boli sme v Maďarsku aj Poľsku. Vždy som mal pri sebe gitaru a spieval som im. Až potom som dostal ponuku od samých Prešovčanov, ktorí v Bratislave študovali na vysokej škole, tak sme urobili prvú skupinu Struny," povedal spevák.Svoju prvú LP platňu Neúprosné ráno nahrával Lipa v roku 1983. Najnovším je album Nola, ktorý vydal v deň 80. narodenín. Nahrával ho v americkom New Orleans, obsahuje päť slovenských skladieb, päť ich anglických verzií a bonus v podobe novej verzie 4 Kone v Nola.S menom Peter Lipa je spojený od založenia v roku 1976 hudobný festival Bratislavské jazzové dni. "Ja som nielen dramaturgom, ale aj jedným zo zakladateľov. Musím spomenúť aj druhého, ten už po roku zomrel, bol to môj basgitarista, ktorý so mnou hral, volal sa Miloš Paška," dodáva Lipa.Narodeninové želanie speváka je skromné. "Ja už zastávam takú taktiku, že už nemusí byť lepšie, stačí, nech bude tak, ako je, ďalej už nemusíme ísť. Chcel by som ďalej hrať, pokiaľ mi zdravie slúži, aby som si mohol robiť radosť s hudbou, aby som mohol spolupracovať s novými mladými hudobníkmi. Moja skupina, ktorá so mnou stabilne hrá, sú ľudia odo mňa mladší minimálne o 40 rokov a viac. Ja som rád, že môžem s nimi chodiť po svete, môžeme spolu hrať, oslovovať publikum a mať radosť z toho, že spolu hráme. Je to úžasné aj pre mňa," dodal narodeninový oslávenec.