Sony predstavil nový herný ovládač DualSense, novinkou je haptická odozva aj vstavaný mikrofón

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Sony predstavila nový ovládač pre svoju chystanú hernú konzolu PlayStation 5. Novinka nesie názov DualSense a od svojho predchodcu DualShock sa odlišuje nielen dizajnovo, ale aj funkčne.Kľúčovým novým prvkom nového bezdrôtového ovládača je haptická odozva, ktorá nahrádza vibračnú odozvu, ktorú majú ovládače DualShock. Vďaka nej budú mať hráči lepšiu možnosť simulovať pohyb vzhľadom na situáciu v hre. "Spúšte" - tlačidlá L2 a R2 - zase hráčom poskytnú adaptívnu odozvu, aby pri hraní cítili napätie a uvoľnenie, napríklad ak by v hre strieľali z kuše.DualSense je oproti DualShocku, ktorý má Sony už dve desaťročia, masívnejší. Spoločnosť predstavila dvojfarebný model, ktorý má rovnako ako ostatný DualShock 4 touchpad. Svetelný pás, ktorý bol dosiaľ vpredu ovládača, bude teraz priamo pod touchpadom.Ovládač má tiež mikrofón, cez ktorý budú môcť používatelia komunikovať s ostatnými spoluhráčmi bez toho, aby si zapojili slúchadlá s mikrofónom. Napájať sa bude prostredníctvom kábla USB-C. DualSense nebude mať tlačidlo Share (v preklade zdieľaj, pozn. SITA), cez ktoré mohli používatelia DualShock 4 s konzolami PlayStation 4 zverejňovať snímky a videá z ich hier, nahradí ho však tlačidlo Create (vytvoriť) s podobným účelom. Detaily o tejto funkcii spoločnosť plánuje predstaviť neskôr."Naším cieľom s DualSense je dať hráčom pocit, že sa dostanú do herného sveta, len čo otvoria krabicu. Chceme, aby sa hráči pri hraní cítili, akoby bol ovládač ich rozšírením - natoľko, že zabudnú, že je dokonca aj v ich rukách," vyhlásil v blogovom príspevku viceprezident pre plánovanie a manažment platforiem Hideaki Nishino.Ako bude vyzerať samotná konzola PlayStation 5, ktorú spoločnosť plánuje uviesť na trh tento rok v zime, ešte nie je známe. Nový ovládač však naznačuje, že sa odkloní od čierneho dizajnu ako má PlayStation 4.Konzola bude mať zvukovú platformu Tempest 3D AudioTech, ktorá má podľa spoločnosti spolu s ovládačom poskytnúť hráčom nový pocit ponorenia sa do hry.