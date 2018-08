SOPK nemá avízo o negatívnom vývoji obchodných vzťahov SR s Tureckom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) – Obchodné vzťahy slovenských firiem s Tureckom by nemali byť negatívne ovplyvnené súčasnou situáciou v tureckej ekonomike. Pre TASR to uviedol predseda Slovensko-tureckého hospodárskeho výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Vladimír Soták.informoval Soták, ktorý je presvedčený, že Turecko je veľká a silná ekonomika s vynikajúcimi vzťahmi s Čínou a Ruskom, a dokáže sa vyrovnať s dočasnými výkyvmi v ekonomike.poznamenal.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR však na margo prepadu tureckej líry upozornila, že táto situácia môže mať v určitých prípadoch efekt na slovenské firmy, ktoré do Turecka exportujú. Závisí to od konkrétnych kontraktov a tiež od toho, v akej mene sa platí.Viceprezident Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina zároveň podotkol, že každá nestabilita a kríza spôsobuje straty v obchodnej bilancii a schopnosti obchodných partnerov platiť za odoberaný tovar.