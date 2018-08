Ústredie práce zverejnilo nové výzvy na tvorbu pracovných miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR S. Písecký Foto: TASR S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Zamestnávatelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky na vytváranie nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Ústredie práce zverejnilo výzvy v rámci Národného projektu Cesta na trh práce-2. Celkovo je na tento projekt vyčlenených niekoľko desiatok miliónov eur.Národný projekt je zameraný na podporu najmenej rozvinutých okresov. Príspevok je totiž možné poskytnúť v troch krajoch - v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji, a to v presne určených okresoch. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom troch opatrení.Prvé je zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ a vyčlenených je na to 25,3 milióna eur. Ústredie práce predpokladá, že by sa mohlo vytvoriť 2362 nových pracovných miest.priblížilo vo výzve ústredie práce. Výzva presne definuje aj podmienky, kedy nemôže byť firme príspevok poskytnutý.Druhé opatrenie je zamerané na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov a celkovo je naň vyčlenených 9,2 milióna eur, pričom by sa malo vytvoriť 1065 nových miest. Zamestnávanie sa môže týkať napríklad tvorby, ochrany a zlepšovania životného prostredia, aktivít sociálneho zamerania, starostlivosti o odkázané osoby, podpory ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, rozvoja športových aktivít, ale aj podpory ochrany verejného poriadku.Tretie opatrenie je zamerané na zamestnanie sa v poľnohospodárskej prvovýrobe, príspevok je určený na samostatne zárobkovú činnosť (SZČO). Alokovaných je naň 11,5 milióna eur a ústredie práce predpokladá, že by sa mohlo vytvoriť 2053 miest. Podmienkou je, že SZČO bude musieť vykonávať činnosť nepretržite najmenej dva roky. Inak bude musieť príspevok vrátiť.Všetky výzvy spolu s podmienkami sú zverejnené na webovej stránke ústredia práce.