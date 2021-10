Sopka na ostrove La Palma vychrlila nový prúd lávy, hrozia ďalšie škody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Sopka na kanárskom ostrove La Palma v sobotu vychrlila nový prúd lávy. Pre oblasť, kde roztavené horniny už zničili alebo vážne poškodili vyše tisíc budov, to znamená hrozbu ďalších škôd.Láva z vulkánu Cumbre Vieja smeruje k západnému pobrežiu ostrova do oceána. Podľa úradov sa nový lávový prúd pohybuje v oblasti, odkiaľ po erupcii sopky 19. septembra narýchlo evakuovali asi šesťtisíc ľudí.Vedci upozorňujú, že vývoj erupcie sa nedá predvídať. Aktivita sopky sa tento týždeň ustálila, no naďalej chrlila lávu a oblasťou otriaslo 16 zemetrasení. Nemecké výskumné centrum pre geologické vedy, ktoré vyslalo na La Palmu svoj tím, pôvodne odhadovalo, že erupcia môže trvať až 84 dní.Od začiatku erupcie nie sú medzi obyvateľmi La Palmy hlásené žiadne obete ani zranenia. Napriek aktivite vulkánu život na väčšine ostrova s asi 85-tisíc obyvateľmi pokračuje ako obvykle.