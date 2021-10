Vodná nádrž Ľadovo je už zrekonštruovaná, vodohospodári ju začnú opäť napúšťať

Lučenec

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) po kolaudačnom konaní ukončil rekonštrukciu vodnej nádrže Ľadovo neďaleko Lučenca.Ako mestoinformuje na sociálnej sieti, v týchto dňoch vodohospodári plánujú začať aj s jej napúšťaním. Obnova združeného funkčného objektu priehrady, ktorý nebolo pre značné poškodenie sanovať bežnými opravami, presiahla sumu 1,36 milióna eur.„Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu vodnej stavby Ľadovo bola ukončená, čakáme na schválenie nového manipulačného poriadku. Zo strany SVP boli ukončené aj práce na odstraňovaní sedimentov z vodnej nádrže,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák , podľa ktorého napustenie Ľadova na prevádzkovú hladinu bude závisieť od aktuálnych hydrologických podmienok.Vodná stavba Ľadovo je v prevádzke 54 rokov a slúži na transformáciu povodňovej vlny, vyrovnávanie prietokov pod nádržou, športové rybárstvo i rekreáciu.Návštevníci sa navyše k nádrži už čoskoro dostanú po zrekonštruovanej ceste. Mestoaktuálne vykonáva stavebné úpravy miestnej komunikácie, práce by mali byť ukončené koncom októbra.„Okrem vyčistenia sedimentov sa nám podarilo v spolupráci so správcom zabezpečiť výmenu panelov na pláži, osadenie oceľových zábradlí pri vstupe do vody a iné. Tiež sa snažíme ďalej riešiť aj takzvané biočistenie vstupných a prítokových vôd,“ uviedol vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia Róbert Ladoš.„V lokalite plánujeme riešiť cyklostanovištia, detské ihrisko, pumpark, zokruhovanie vodnej nádrže pre peších a cyklistov, respektíve prepojenie jestvujúcich trás v Mestských lesoch s Ľadovom, prípadne osádzanie rôznych atrakcií a mobiliárov,“ dodal vedúci s tým, že plánujú aj rozšíriť prenajímanú plochu mestom, čo by malo priniesť občanom ďalšie možnosti športovo relaxačného vyžitia.Súkromný vlastník v tejto lokalite pripravuje zriadiť ovocný sad, s ktorým mestoplánuje spolupracovať na rôznych enviro-aktivitách.