SOŠ pedagogická v Bratislave oceňuje koncept školy a praxe v MŠ

Bratislava 7. novembra (TASR) - Spojenie, z ktorého majú prospech všetci. Tak po dvoch mesiacoch fungovania hodnotia zainteresovaní inovatívny koncept prepojenia vzdelávania a praxe, ktorý vznikol v Strednej odbornej škole (SOŠ) pedagogickej na Bullovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Priamo v budove školy sa nachádza materská škola, kde študentky a študenti vykonávajú prax. Zástupcovia samosprávy i predstavitelia oboch školských zariadení pri stredajšej návšteve priestorov pripomenuli, že nová materská škola s kapacitou pre 82 detí umožnila v Dúbravke vyhovieť všetkým žiadostiam o zaradenie dieťaťa do škôlky. Zároveň zlepšila podmienky pre študentov odbornej školy, ktorí nestrácajú čas zložitým a dlhým presunom na miesto praxe.zhodnotila riaditeľka SOŠ Galina Šimončičová. Veľký prínos vidí aj v obojstranne prospešnom procese vzdelávania.potvrdila Šimončičová.Riaditeľka materskej školy Ingrid Duban vidí aj pozitíva pre samotné deti v škôlke.uviedla pre TASR.Spokojné sú aj študentky Dominika a Nela." zhodnotila Dominika. Podľa Nely získavajú skúsenosti, ktoré ich lepšie pripravia do profesionálneho života. "Inak to vnímame, keď si môžeme teóriu na hodinách vyskúšať v reálnych situáciách," priznala.Priestory, v ktorých sídli škôlka, zrekonštruoval na svoje náklady Bratislavský samosprávny kraj (BSK) - zriaďovateľ SOŠ, pričom investícia presiahla 350.000 eur. O vybavenie materskej školy, ktoré stálo približne 100.000 eur, sa postarala mestská časť.uviedol predseda BSK Juraj Droba.Materskú školu, ktorá sídli priamo v SOŠ pedagogickej na Bullovej ulici, otvorili 3. septembra 2018 ako 12. škôlku v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Kapacita v dúbravských škôlkach sa tak zvýšila na 1095 miest.