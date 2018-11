Stubb: V. Orbán musí pochopiť, že neliberálna demokracia je oxymoron

Na archívnej snímke bývalý fínsky premiér Alexander Stubb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 6. novembra (TASR) - Maďarskej strane Fidesz na prebiehajúcom zjazde Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách hrozí, že bude vylúčená z radov najväčšej európskej politickej rodiny. Uviedol to bývalý fínsky premiér Alexander Stubb, jeden z dvoch kandidátov na post volebného lídra EPP do volieb v Európskom parlamente a na post predsedu budúcej Európskej komisie.Na otázku TASR, ako vníma maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý sa netají svojim protiliberálnym zmýšľaním, Stubb uviedol, že strana EPP potrebuje voči strane Fidesz a Orbánovi viacstupňový prístup.Prvý krok je podľa neho otvorený a úprimný dialóg o hodnotách a Stubb v tejto súvislosti spresnil, žeopísal situáciu Stubb. Zároveň dodal, že nemá rád, keď politici vládnu za pomoci nenávisti a strachu.dodal.Za ďalší krok vo vzťahu EPP a Fideszu považuje prijatie pripravovanej deklarácie o hodnotách. Pripomenul, že počas zjazdu tieto debaty pokračujú, a upozornil, že ide o základné hodnoty, ktoré európski stredopraví politici vyznávajú.zdôraznil Stubb. Spresnil však, že na to, aby sa tak stalo, by návrh na vyradenie Fideszu potreboval podporu piatich členských krajín EÚ a siedmich sesterských strán združených v EPP.skonštatoval.Stubb zdôraznil, že nejde o akúsi osobnú záležitosť a sám seba v tomto procese vidí ako sprostredkovateľa a je za dialóg v snahe predísť rôznym nedorozumeniam. Zároveň však zopakoval, že nemožno spochybňovať základné slobody, akými sú akademická sloboda, sloboda tlače, združovania sa či spochybňovanie aktivít mimovládnych organizácií.Podľa jeho slov vzťah EPP a Fideszu treba vnímať v dvoch rovinách - na jednej strane je to vnútrostranícky dialóg o hodnotách a na strane druhej je to spolupráca ohľadom bežnej agendy v Európskom parlamente a tá podľa Stubba prebieha bezproblémovo.(spravodajca TASR Jaromír Novak)