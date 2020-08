Sotákovu výzvu pre Matoviča podporuje aj obchodná komora, budúci rok bude už pomoc zbytočná

Finančná pomoc štátu je nedostatočná

Sociálny štát má byť budovaný sociálne

3.8.2020 - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) plne podporuje požiadavku Klubu 500, aby vláda zvýšila príspevky na udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov. "V súčasnom období pokračujúcej koronakrízy je Slovensko z hľadiska podpory štátu podnikateľskému sektoru v najhoršej situácii v rámci krajín V4, nehovoriac už o porovnaní s najvyspelejšími krajinami Európskej únie," uvádza SOPK v tlačovej správe.Ak podľa SOPK nezachytíme konkurenčný vlak teraz, kedy máme ešte šancu ekonomike pomôcť, môže sa stať, že v roku 2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná."Myslíme si, že v súčasnej situácii akékoľvek mediálne prestrelky a dokazovanie si svojej pravdy pred mikrofónmi situáciu nevyriešia," tvrdí SOPK. Podľa komory si treba sadnúť za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny na prospech všetkých."SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi vládou a podnikateľskou sférou," dodáva komora.Predseda Klubu 500 Vladimír Soták vyzval v otvorenom liste vládu pod vedením Igora Matoviča, aby zvýšila príspevky na udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov. "Sme presvedčení, že v súčasnej situácii je našou povinnosťou vytvoriť maximálne podmienky na udržanie zamestnanosti na Slovensku," uviedol v liste šéf Klubu 500.Bez primeranej pomoci štátu toto podľa neho nie je možné dosiahnuť. "Súhlasili sme s vládou, keď rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti pre veľké, stredné a malé podniky, ale už pred dvomi mesiacmi sme upozornili, že tieto finančné prostriedky sú nedostatočné," tvrdí Soták.Upozorňuje na to, že príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30 percent.Slovensko má dnes podľa Sotáka absolútny dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohlo udržať zamestnanosť vo všetkých firmách."Naši kmeňoví zamestnanci sú odborne zdatní, za uplynulé roky sme investovali do ich vzdelávania nemalé finančné prostriedky. Ovládajú svoje profesie, majú osvojenú pracovnú a technologickú disciplínu a len vďaka nim má Slovenská republika podiel priemyslu na HDP 25 percent. Ak títo zamestnanci budú musieť odísť, už sa nevrátia," upozorňuje šéf Klubu 500.Slovensko je podľa Ústavy SR sociálny štát a takto má byť podľa neho budované. "Ako sociálny štát má povinnosť pomáhať aj obchodným spoločnostiam, pokiaľ sa dostanú do problémov z objektívnych príčin," uvádza sa v liste.