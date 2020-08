V talianskom Janove otvoria nový diaľničný most, presne dva roky po tragédii so 43 obeťami (foto)

Príde prezident i rodiny obetí

Ako informovala televízia France24, na ceremónii sa zúčastní asi 500 hostí, chýbať nebude taliansky prezident Sergio Mattarella, premiér Giuseppe Conte ako aj rodiny 43 ľudí, ktorí prišli pri nešťastí o život.

Skoro kilometer dlhá mostná diaľnica preklenuje rieku Polceveru a časť prístavu vo výške 45 metrov. Je súčasťou dôležitej diaľnice A10, ktorá bola od tragédie uzavretá.

Most z ocele a betónu navrhol známy architekt a janovský rodák Renzo Piano. Pomenovali ho po svätom Jurajovi San Giorgiu.

Stavali aj počas pandémie

Stavebné práce naplno pokračovali aj počas pandémie koronavírusu, ktorá si v Taliansku vyžiadala najmenej 35-tisíc mŕtvych.

Nový most stojí presne na mieste, kde stál aj most Moradino zo 60. rokov minulého storočia, ktorého veľká časť sa zrútila 14. augusta 2018. Do hlbín sa vtedy zrútilo niekoľko osobných i nákladných áut a smutná bilancia dosiahla 43 mŕtvych. Celý most sa nakoniec rozhodli zbúrať.

Pre automobilovú dopravu bude most plne prístupný od utorka.