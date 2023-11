Soul varuje Severnú Kóreu pred vypustením špionážneho satelitu na obežnú dráhu, v hre je aj pozastavenie mierovej dohody

20.11.2023 (SITA.sk) - Juhokórejská armáda varovala Severnú Kóreu, aby nepokračovala v plánovanom vypustení špionážneho satelitu.V pondelok dokonca naznačila, že Soul by mohol pozastaviť mierovú dohodu medzi Južnou a Severnou Kóreou a obnoviť letecký dohľad v prvej línii ako odvetu za vypustenie satelitu. Severokórejčanom sa začiatkom roka nepodarili prvé dva pokusy o vypustenie vojenského špionážneho satelitu na obežnú dráhu.V októbri plánovali tretí pokus, no Pchongjang pravdepodobne čaká na ruskú technologickú pomoc. Podľa juhokórejských predstaviteľov by však Severná Kórea mohla vypustiť špionážny satelit v najbližších dňoch. Popredný juhokórejský vojenský dôstojník Kang Hopil vyzval Severnú Kóreu, aby zrušila svoj tretí pokus o vypustenie satelitu.„Naša armáda príde s potrebnými opatreniami na ochranu životov a bezpečnosti ľudí, ak Severná Kórea bude napriek nášmu varovaniu pokračovať so spustením vojenského špionážneho satelitu,“ uviedol v televíznom vyhlásení.