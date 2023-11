Sting – Svetové turné 2024 pokračuje aj na Slovensku – 1. jún 2024 v Bratislave

O Live Nation Entertainment:

20.11.2023 (SITA.sk) - Cherrytree Music Company, Live Nation a Vivien Agency potvrdili, že 17-násobný držiteľ hudobných cien Grammy, Sting, odohrá svoj špeciálny koncert 1. júna 2024 v Bratislave v Tipos Aréne. Predaj vstupeniek sa začne 24. novembra 2023 na www.ticketportal.sk a www.vivien.sk Sting, doprevádzaný elektrizujúcou rockovou kapelou, predvedie v Bratislave nesmierne dynamické vystúpenie. Zaznejú na ňom najobľúbenejšie hity z jeho bohatej kariéry ako člena skupiny The Police aj ako sólového umelca. Sting na koncerte odohrá svoje nadčasové klasiky "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle” a tiež mnoho ďalších ikonických skladieb.Jeho nedávne vystúpenia boli ocenené britským denníkom The Times ako majstrovské dielo: "Sting je bez akýchkoľvek pochýb legendárnym interpretom so zlatým repertoárom”. Denník The Telegraph tieto koncerty označil za výnimočný zážitok a The Guardian sa o Stingovi vyjadril ako o takmer bezkonkurenčnom a jedinečnom umelcovi s "dokonalou popovou alchýmiou”.Členovia Stingovho fan klubu majú príležitosť získať prístup k exkluzívnemu predpredaju lístkov na stránke www.sting.com Kompletné informácie o turné, vstupenkách a fanklube nájdete na www.sting.com Live Nation Entertainment je popredná svetová spoločnosť zaoberajúca sa živou zábavou, do ktorej patria lídri na svetovom trhu: Ticketmaster, Live Nation Concerts a Live Nation Sponsorship. Ďalšie informácie nájdete na www.livenationentertainment.com Informačný servis