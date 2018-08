Soulová speváčka Aretha Franklin je vážne chorá, najbližších varovali pred blízkou smrťou

LOS ANGELES 14. augusta - Americká soulová speváčka Aretha Franklin je vážne chorá. Ako prvý o tom informoval reportér Roger Friedman z portálu Showbiz 411 a pre tlačovú agentúru The Associated Press to bez poskytnutia detailov potvrdila osoba blízka speváčke.Sedemdesiaťšesťročná interpretka sa nachádza doma a podľa nemenovaného zdroja, ktorý komunikoval s novinárom Donom Lemonom z televízie CNN, jej poskytujú hospicovú starostlivosť.

Je schopná rozoznať ľudí



Speváčka je obklopená svojimi milovanými a odpočíva, vyjadril sa pre magazín People jej synovec Tim Franklin. "Je bdelá, smeje sa, podpichuje, je schopná rozoznať ľudí. Rodina je tu s ňou. Je doma," povedal Franklin s tým, že ju v piatok navštívil.









"Rozprávali sme sa asi 45 minút až hodinu. Môj brat tam bol v sobotu a bola bdelá, rozprávala sa, smiala, vtipkovala," vysvetlil a dodal, že speváčka pozerá televíziu a ak uvidí správy typu "Aretha je mŕtva", pokazí jej to náladu.



Franklin v uplynulých rokoch bojovala s bližšie neurčenými zdravotnými ťažkosťami, o svojich problémoch však verejne nehovorila. Vlani oznámila, že od tohto roka obmedzí koncertovanie. Začiatkom tohto roka na odporúčanie lekára zrušila naplánované koncerty, medzi ktorými bolo napríklad aprílové vystúpenie na New Orleans Jazz and Heritage Festivale.

Je chorá už dlhú dobu

Aretha Louise Franklin *

* je jednou z najúspešnejších interpretiek všetkých čias. Získala 18 cien Grammy. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ju zaradil na prvé miesto rebríčka 100 najlepších speváčok všetkých čias a v roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.



Na konte má viac ako tri desiatky albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako I Never Loved A Man (The Way I Love You), Respect, Baby I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, (Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone, Think, The House That Jack Built, Spanish Harlem, Day Dreaming, Until You Come Back To Me (That's What I'm Gonna Do), Freeway Of Love, Who's Zoomin' Who či I Knew You Were Waiting (For Me), ktorú s ňou naspieval zosnulý spevák George Michael.



Priateľ "Kráľovnej soulu" v pondelok pre People povedal, že je "chorá už dlhú dobu" a jej najbližších varovali, že sa jej "smrť blíži". Tim Franklin však uviedol, že jej rodina sa rozhodla mať nádej."Veríme, že sa cez to dostane, ona verí, že sa cez to dostane, a to je dôležité," uviedol.Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránok people.com, edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.