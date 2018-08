UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Vo vlakoch sprístupnili výstavu o A. Dubčekovi

Výstavu unikátnych fotografií z archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR), ktoré zachytávajú súkromie jednej z najvýznamnejších slovenských osobností - Alexandra Dubčeka, 14. augusta 2018 sprístupnili vo vybraných vlakoch národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Foto: TASR/Ján Lašák Foto: TASR/Ján Lašák

Bratislava 14. augusta (TASR) – Výstavu unikátnych fotografií z archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR), ktoré zachytávajú súkromie jednej z najvýznamnejších slovenských osobností - Alexandra Dubčeka, dnes sprístupnili vo vybraných vlakoch národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).Podujatie je súčasťou spomienkových akcií pripomínajúcich smutné 50. výročie Pražskej jari, ktorú násilne prerušil vpád vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa.povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.dodal Puchala.Putovná výstava na koľajniciach s názvomobsahuje 22 čiernobielych fotografií prevažne zo súkromia jedného z popredných predstaviteľov tzv. Pražskej jari, ktorý sa stal symbolom snáh o demokratizáciu režimu v bývalom Československu koncom 60. rokov minulého storočia. Cestujúci vo vagónoch nájdu napríklad fotografie Dubčeka počas oddychu na kúpalisku s legendárnym skokom z mostíka.Ďalšie zábery dokumentujú vzťah Dubčeka k svojej rodine a k Slovensku. Fotografie zachytávajú chvíle oddychu v jeho záhrade, ako aj stretnutia s ľuďmi pod tatranskými vrcholmi či na medzinárodných športových a kultúrnych podujatiach.Výstava fotografií je inštalovaná v dvoch vlakových súpravách. Jedna premáva na tratiach na východnom a jedna na západnom Slovensku. Ďalšia séria fotografií je inštalovaná v železničnom vozni, ktorý je striedavo zaraďovaný do rýchlikových súprav, ktoré premávajú na trati Bratislava - Košice. Konkrétne vozne sú označené fotografiou Alexandra Dubčeka mávajúceho z okna vlaku na bratislavskej stanici z októbra 1968.Partnerom výstavy je národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko. Tá zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Od 10. júna 2018 realizuje priemerne 1497 vlakov denne, z toho 221 diaľkových a 1276 regionálnych a prímestských spojov.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Výstava fotografií vo vlakoch bude verejnosti k dispozícii do konca novembra tohto roka.