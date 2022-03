SOZA dnes zastupuje viac ako 3100 domácich autorov

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) si tento rok pripomína sto rokov od svojho založenia. SOZA vznikol 2. októbra 1922 ako slovenská filiálka českého Ochranného združenia, od ktorého sa odčlenil v roku 1939.





Koncom roka 1939 mal vtedajší Slovenský autorský zväz 43 členov a 102 zastupovaných autorov. „Dnes je toto číslo mnohonásobne väčšie. SOZA k dnešnému dňu zastupuje viac ako 3100 domácich autorov a prostredníctvom bilaterálnych zmlúv milióny autorov zo zahraničia,“ uviedol Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA.Počas svojej storočnej činnosti spracovala SOZA stovky tisíc nahlášok hudobných diel slovenských autorov a aktuálne má uzatvorených 114 medzinárodných zmlúv v 125 krajinách. Na území Slovenska zastupuje autorov, upravovateľov, aranžérov hudby i autorov textu a vydavateľov a na základe ich poverenia realizuje pre nich výbery a vykonáva im administratívny, právny i ekonomický servis.„Pamätám si, keď som prišiel do Bratislavy, bol som vo Vojenskom umeleckom súbore. Zoznámil som sa s Pavlom Daněkom , on hovorí, chlapci, mali by ste si prihlásiť svoje pesničky do SOZA. Opýtal som sa, čo to je, tam ti budú posielať tantiémy. A čo sú to tantiémy? Nevedel som, čo sú tantiémy, a potom, keď prišli prvé, tak som si 'SOZU' obľúbil. Trocha nadsadzujem, ale so 'SOZOU' som mal vždy veľmi dobré vzťahy,“ povedal o prvých kontaktoch so SOZA pre TASR spevák Peter Nagy.

„Ja za seba, ako autorka, som závislá iba od toho, čo si napíšem. Prajem si, aby sa nám autorom nestalo, že nebudeme môcť tvoriť. Zrušilo sa pomerne veľa koncertov, mala som pred časom mať premiéru opery, všetko sa zrušilo. Bez toho, aby som bola hraná, nebudem 'živá'. Prajem si, aby tvorcovia mali prácu, aby sme mohli byť na pódiách,“ uviedla pre TASR skladateľka Ľubica Čekovská.



„Ceny SOZA patria k jedným z posledných cien, ktoré prezentujú verejný prínos autorov a ich tvorby. Je dobré, že na Slovensku máme inštitúciu, ktorá dokáže autorov aj týmto spôsobom oceniť,“ hovorí Peter Bič, dvojnásobný držiteľ Ceny SOZA.