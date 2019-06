SOZA zverejnila Správu o slovenskom hudobnom priemysle

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. júna - Širšie nominácie (longlisty) Ceny SOZA za rok 2018 zverejnil v stredu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). Okrem ochrany duševného vlastníctva a podpory kreatívneho priemyslu to bola hlavná téma neformálneho stretnutia v Bratislave. SOZA tiež predložil Správu o slovenskom hudobnom priemysle. Pripravoval ju od roku 2015. Spomínaná štúdia nadobudla finálnu podobu v marci 2019.Ceny SOZA 2018 majú šesť kategórií: skladateľ, textár, mladý autor, skladba, hudobný nosič a rádio s najvyšším podielom domácej tvorby. Užší výber SOZA zverejní v auguste a samotné ceny budú udelené v októbri. Okrem toho majú ceny aj takzvaný honorárny charakter a týkajú sa osobností a diel, ktoré v slovenskej populárnej hudbe rezonujú niekoľko desaťročí. Udeľujú sa aj in memoriam.V rámci Správy o slovenskom hudobnom priemysle predseda Dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic podotkol, že súčasný daňový režim v SR je nepriaznivý pre kreatívne priemyselné odvetvia, ktoré sú náročné na prácu, najmä pre priemysel zaoberajúci sa živou hudbou. "Rozumnejšie nariadenie o DPH v súlade s praxou v západnej, severnej a južnej Európe by ponechalo v odvetví dostatočný čistý obrat na investovanie do nových produktov na ich vývoj," uviedol Jakabčic.Zo Správy o slovenskom hudobnom priemysle ďalej vyplýva, že u nás sa ročne celkovo nahrá približne 5000 až 7000 nových skladieb, väčšinou vo vlastnej produkcii autorov, mimo nahrávacích spoločností. Pôvodná hudobná tvorba zaznamenala v porovnaní s obdobím spred piatich rokov 100-percentný nárast. "Umelecké diela a živá hudba majú najvyšší komponent pridanej hodnoty medzi slovenskými priemyselnými odvetviami, takže vysoká úroveň DPH predstavuje pre tento sektor najvyššiu záťaž. Z príjmu v hodnote 10.000 eur platia koncertní promotéri približne 5,5-krát vyššiu DPH ako výrobca automobilov," dodal Jakabčic.V slovenskej populárnej hudbe zvyčajne okolo 90 percent nahrávok nie je nikdy ziskových a okolo desať percent nahrávok musí nahradiť všetky zvyšné investičné výdavky.