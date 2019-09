SOZA: Nová spolupráca má priniesť lepšiu správu hudobných práv

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 5. septembra (TASR) – Efektívnejšiu správu hudobných práv slovenských autorov i vydavateľov v celosvetovom online prostredí by mala zabezpečiť nová spolupráca Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA).uviedol na margo spolupráce so švajčiarskym a americkým partnerom člen Predstavenstva SOZA Tomáš Mikš.Ako ďalej ozrejmil, pre SOZA táto spolupráca znamená, že online práva budú spracované z jedného zdroja, namiesto toho, aby zväz musel jednotlivo riešiť uvedenú problematiku s partnerskými organizáciami v zahraničí.uviedol Mikš. SOZA v súčasnosti spravuje online práva pre viac ako 3000 nositeľov práv na Slovensku.Mikš upozornil, že výhoda je nielen v lepšej obchodnej pozícii pri zastupovaní autorských práv.povedal.Zmluvu o právomoci viesť rokovania s medzinárodnými online službami, ako sú napríklad streamingové platformy a ďalšie služby ponúkajúce možnosť sťahovania diel, podpísala SOZA so švajčiarskou spoločnosťou SUISA Digital Licensing. Spravovanie online práv v administratívnej časti bude vykonávať Mint Digital Services, spoločný podnik SUISA a americkej organizácie kolektívnej správy SESAC. Mint Digital Services spravuje databázu so 16 miliónmi zadokumentovanými hudobnými dielami a 96 miliónmi zvukových záznamov, z ktorých 25 miliónov je spojených s kompozíciami.Zmluva bola podpísaná v lete, účinnosť nadobudne od 1. októbra 2019.