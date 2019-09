Zomrel dlhoročný herec a scénograf Divadla Járy Cimrmana

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. septembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel vo štvrtok nadránom český herec, grafik, maliar a scénograf Jaroslav Weigel, dlhoročný člen pražského Divadla Járy Cimrmana. Portálu Novinky.cz to potvrdil jeho kolega Zdeněk Svěrák.Weigel zomrel po dlhom boji s vážnou chorobou vo vojenskej nemocnici v pražskej štvrti Střešovice. Narodil sa 2. januára 1931 v meste Rychnov nad Kněžnou. Vyštudoval výtvarnú výchovu a históriu na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, následne pracoval ako výtvarný redaktor v časopisoch. Už v roku 1970 začal pracovať aj pre Divadlo Járy Cimrmana, kde pôsobil ako herec, scénograf a kostýmový výtvarník.Portál Novinky.cz uvádza, že patril k najzásadnejším a najdlhšie hrajúcim členom cimrmanovskej skupiny. Zoznam jeho cimrmanovských úloh je veľmi dlhý. V Divadle Járy Cimrmana herecky prvýkrát vystúpil ako továrnik Bierhanzel v hre Vražda v salonním coupé, píše na svojej stránke český Deník N. Postupne sa objavoval vo všetkých hrách divadla. Počnúc hrou Němý Bobeš z roku 1971 bol tiež autorom výpravy a kostýmov všetkých inscenácií.Zahral si aj v niekoľkých filmoch a seriáloch. Z televíznej tvorby to boli seriály ako Případy detektivní kanceláře Ostrozrak a Na lavici obžalovaných, z celovečerných filmov snímky ako Nejistá sezóna, Rozpuštěný a vypuštěný, Jára Cimrman ležící, spící, Vrchní, prchni!, Kulový blesk, Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero!, Jáchyme, hoď ho do stroje! a Vratné lahve.