Čarodejníka z krajiny Oz si v Bojnickom zámku pozrelo vyše 18.700 ľudí

Bojnický zámok opäť po roku patrí deťom. Už 23. ročník podujatia Rozprávkový zámok deti tentoraz na putovaní malej Dorotky s jej psíkom Totom a ďalšími kamarátmi v krajine Oz učí, aké dôležité je snívať, ísť za svojimi snami a veriť svojim schopnostiam. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Bojnický zámok opäť po roku patrí deťom. Už 23. ročník podujatia Rozprávkový zámok deti tentoraz na putovaní malej Dorotky s jej psíkom Totom a ďalšími kamarátmi v krajine Oz učí, aké dôležité je snívať, ísť za svojimi snami a veriť svojim schopnostiam. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 26. júna - Príbeh o Dorotke a jej psovi Totovi, ktorých tornádo zanieslo do čarovnej krajiny Oz, si na Bojnickom zámku pozrelo 18.762 ľudí. V poradí 23. ročník podujatia Rozprávkový zámok tento rok návštevníkov učil, aké dôležité je snívať, ísť si za svojimi snami a veriť svojim schopnostiam. TASR o tom v stredu informovala Petra Gordíková z oddelenia marketingu Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice.Inšpiráciou pre 23. Rozprávkový zámok sa organizátorom stala kniha od Lymana Franka Bauma Čarodejník z krajiny Oz. Príbeh bol o Dorotke, ktorá putovala v ich prevedení po zámku a stretávala troch kamarátov hľadajúcich odvahu, srdce a rozum.Príbeh hovoril o splnených snoch a sile vlastnej viery. "Tento rok sme sa rozhodli dať do našich rozprávok myšlienku Stanú sa zázraky, ak vieru máš. Aj nám sa stalo to, že strašiak, plecháč, lev a Dorotka verili a snívali o niečom a nakoniec im to vyšlo," vysvetlila organizátorka podujatia Petra Roháčová Čavojská.Podujatie si návštevníci mohli pozrieť na Bojnickom zámku od 12. do 16. júna a od 19. do 23. júna.