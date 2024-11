SP mužov v Gurgli: Noel zvíťazil v Gurgli pred Jakobsenom, zatiaľ je stopercentný

Francúzsky lyžiar Clément Noel suverénne triumfoval aj v druhom mužskom slalome sezóny Svetového pohára. V rakúskom Gurgli viedol už po 1. kole a napokon zvíťazil s náskokom 43 stotín pred Švédom Kristofferom Jakobsenom, tretí bol Nór Atle Lie McGrath, ktorý stratil na Jakobsena stotinu. Jeho krajan Henrik Kristoffersen skončil šiesty a v celkovom hodnotení tak naďalej vedie spolu s Noelom.





Francúz slávil 12. víťazstvo v kariére, všetky dosiahol v slalome. Olympijský víťaz z Pekingu zároveň zaznamenal 26. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli. "Je pre mňa dôležité začať sezónu kvalitnými výsledkami. Nie je to však len o nich, ale aj o pocite a ten bol dobrý. Vlani som tunajšie preteky nedokončil, chcel som si napraviť chuť a podarilo sa. Pre nikoho to nebolo ideálne, bola to veľká bitka a vedeli sme, že trať druhého kola bude rýchlejšia so zradnejšími bránami. Ja som využil, že trať staval náš tréner," povedal Noel pre FIS ohľadom druhého kola. To dokončilo všetkých 30 lyžiarov a najlepších jedenásť sa zmestilo do sekundy. Dvadsaťsedemročný Francúz je zatiaľ v slalome stopercentný, keďže triumfoval aj pred týždňom v Levi.Pred finálovou jazdou mal Noel priepastný náskok 1,42 sekundy na priebežného lídra Jakobsena. Aj preto udržal víťazstvo napriek výraznej chybe v polovici trate. Jeho švédsky súper bol blízko k premiérovému víťazstvu a na pódiu stál prvýkrát od januára. Kristoffersenovi zas nevyšla úvodná jazda a útočil až z trinástej priečky, na Noela stratil v súčte 0,70 sekundy. Najlepší čas v druhom kole dosiahol jeho krajan, ktorý bral deviatu priečku. Ôsmou priečkou zaujal Fín Eduard Hallberg, 21-ročný pretekár štartoval s číslom 39 a postúpil z jedenásteho miesta. Jeho konečný výsledok je najlepší v kariére a len druhý na bodoch.Slováci v Gurgli neštartovali. Seriál mužského SP pokračuje 6. decembra v americkom stredisku Beaver Creek, kde je v priebehu víkendu na programe zjazd, super-G a obrovský slalom.

výsledky slalomu SP mužov v Gurgli:



1. Clement Noel (Fr.) 1:46,25 min, 2. Kristoffer Jakobsen (Švéd.) +0,43 s, 3. Atle Lie McGrath (Nór.) +0,44, 4. Steven Amiez (Fr.) +0,60, 5. Loic Meillard (Švaj.) +0,61, 6. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,70, 7. David Ryding (V. Brit.) +0,75, 8. Eduard Hallberg (Fín.) +0,91, 9. Timon Haugan (Nór.), 10. Fabio Gstrein (Rak.) obaja +0,97



celkové poradie SP (po 3 z 38 súťaží): 1. Kristoffersen, 2. Noel obaja 200 b; 3. Alexander Steen Olsen (Nór.) 148, 4. McGrath 142, 5. Meillard 105, 6. Jakobsen 104



poradie v slalome (2 z 12): 1. Noel 200 b, 2. Kristoffersen 120, 3. Meillard 105, 4. Jakobsen 104, 5. Amiez 90, 6. McGrath 82