Slovan proti AC Miláno aj so zdravým Kuckom, Weiss st: Robil pre to maximum

Futbalistov Slovana Bratislava čaká v utorok domáci zápas 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov proti AC Milánu. "Belasí" stále čakajú na zisk historického bodu v najprestížnejšej klubovej súťaži, v ktorej figurujú na poslednom 36. mieste. Výkon zápasu na Tehelnom poli je na programe o 18.45 h.



Slovan podal vo štvrtom kole proti Dinamu Záhreb svoj najlepší výkon v LM. O lepší výsledok však pripravila slovenského sériového šampióna slabá efektivita a chyby, ktoré viedli k úvodným dvom gólom chorvátskeho šampióna a jeho víťazstvu 4:1. Predtým "belasí" podľahli postupne na ihrisku Celticu Glasgow (1:5), doma s topfavoritom Manchestrom City (0:4) a v španielskej Girone (0:2). Slovan čakajú už iba papierovo výrazne kvalitnejší súperi, no radi by zaskočili už 19-násobného talianskeho majstra. "Verím, že si naši priaznivci užijú výbornú atmosféru a my urobíme všetko pre to, aby to bol pre nich aj pekný zápas," uviedol rakúsky obranca Kevin Wimmer pre oficiálny web skslovan.com. Už po žrebe sa najviac radoval z konfrontácie s AC-čkom stredopoliar Juraj Kucka. Toho v uplynulom období trápili zdravotné problémy, no v piatok odohral proti Košiciam celý druhý polčas. Všetko nasvedčuje tomu, že duel so svojím bývalým zamestnávateľom stihne. "Som spokojný s jeho výkonom. Vieme, že robil maximum, aby sa vrátil na vysnívané AC Miláno, čo sa mu verím všetko splní. Drel každý deň, poctivo trénoval, aj v Košiciach sa jeho príchodom naša hra zmenila a bol prínosom," povedal na adresu Kucku hlavný kouč Vladimír Weiss st.

"Rossoneri" bude chýbať v Bratislave pre kartový trest španielsky útočník Alvaro Morata. Nahradiť by ho mal na hrote anglický zakončovateľ Tammy Abraham, ktorý je v klube na hosťovaní z AS Rím. Milánčania neprežívajú ideálnu sezónu, keďže v domácej Serie A im patrí až siedme miesto a v LM uzatvárajú s dvoma víťazstvami v štyroch dueloch druhú desiatku tabuľky. Na začiatku novembra získali na Santiago Bernabeu cenný skalp najúspešnejšieho tímu súťaže Realu Madrid (3:1). AC sa naladilo na Slovan dvoma ligovými remízami, 3:3 s Cagliari a bezgólovou proti Juventusu Turín. Práve duel so "starou dámou" mal byť ozdobou talianskej súťaže, no dovedna tri strelecké pokusy na bránu prinútili trénera AC k tvrdému hodnoteniu úrovne stretnutia. "Bol to jeden z najnudnejších zápasov v mojej kariére," citoval Paula Fonsecu portál sempremilan.com.



Oba tímy sa v minulosti stretli v roku 1992. V rámci Európskeho pohára majstrov (EPM), predchodcu súčasnej Ligy majstrov. Slovan v druhom kole EPM podľahol na Tehelnom poli 0:1, na San Sire prehral jednoznačne 0:4. AC bolo v tom období považované za jeden z najlepších tímov sveta. Pravidelne získavalo trofeje na domácej i medzinárodnej scéne. Jeho dres obliekali legendárny obranca Paolo Maldini či ofenzívne esá a vtedajší víťazi Zlatej lopty Marco van Basten, Jean-Pierre Papin či Ruud Gullit. Ako jediný z realizačného tímu "belasých" si na domáci súboj spomína terajší asistent trénera Boris Kitka. Sledoval ho ako 22-ročný hráč z lavičky náhradníkov. "Ťažšieho súpera sme naozaj dostať nemohli. V tej dobe to bolo najsilnejšie mužstvo na svete a naspamäť sme vedeli celú ich zostavu. Myslím, že ťahali šnúru asi 50 zápasov bez prehry. Atmosféra na Tehelnom poli bola vynikajúca, tým zápasom žilo doslova celé Slovensko. Do Bratislavy prichádzali v deň zápasu ľudia z celej krajiny. Mal som to šťastie, že som si po odvetnom zápase v Miláne vymenil dres s Maldinim. Ten jeho dres s číslom 3 mám dodnes," povedal Kitka.



Duel povedú španielski rozhodcovia. V pozícii hlavného arbitra Jose Maria Sanchez, na čiarach mu budú asistovať Raul Cabanero a Inigo Prieto.

Liga majstrov, 5. kolo ligovej fázy - utorok 26. novembra o 18.45, Tehelné pole



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - AC Miláno



Rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.)



predpokladané zostavy



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Ignatenko, Kucka - Barseghjan, Tolič, Mak - Strelec



AC Miláno: Maignan - Emerson, Thiaw, Tomori, Hernadez - Musah, Fofana, Reijnders - Pulisic, Abraham, Leao