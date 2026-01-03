|
Nedeľa 4.1.2026
Meniny má Drahoslav
03. januára 2026
SP obrovský slalom žien v Kranjskej Gore: Rastová vyhrala obrák v Kranjskej Gore, Shiffrinová piata
Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“.
Zdieľať
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová vyhrala v sobotu obrovský slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore. Druhé miesto obsadila Rakúšanka Julia Scheibová so stratou 0,20 sekundy, pódium doplnila Paula Moltzanová z USA s mankom 0,47 sekundy. Celkovou líderkou je naďalej hviezdna Mikaela Shiffrinová (+1,05 s), ktorá obsadila piate miesto, líderkou disciplíny zostáva Scheibová, na ktorú stiahla Rastová 20 bodov. V prvom kole sa predstavila aj Slovenka Rebeka Jančová, ktorá obsadila 46. miesto.
Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“. Naposledy triumfovala v januári 2025 v slalome vo Flachau. Scheibová brala siedme pódium v kariére a piate v tomto ročníku. Pre Moltzanovú to bolo siedme umiestnenie v najlepšej trojke celkovo a druhé v tejto sezóne. „Je to šialené. Tento týždeň začal tragédiou v mojom domovskom meste, ktorá zasiahla mňa, môj tím aj moju rodinu. Myšlienkami som bola v Crans-Montane, toto víťazstvo ma však upokojilo a chcela by som ho venovať tamojším ľuďom. Na lyžiach som sa však cítila dobre a preteky som si užila,“ povedala Rastová pre FIS
Rastová išla miestami riskantne a nevyhla sa menším chybám, v druhom a treťom sektore však mala na vlas rovnaký čas ako Scheibová a vďaka náskoku 41 stotín z prvého kola dokázala triumfovať. Líderka „obráku“ zvládla dobre držať stopu a preniesť si rýchlosť do druhej polovice trate. Kvalitné technické prevedenie mala aj jazda Moltzanovej, chýbala jej však rýchlosť.
Premiérovo v sezóne dokončili preteky všetky pretekárky, ktorých bolo v sobotu 31 pre zhodné časy Švajčiarky Danie Allenbachovej a Ilarie Ghisalbertiovej z Talianska v prvom kole. Najlepší čas v tom druhom dosiahla Švédka Sara Hectorová, ktorá obsadila štvrté miesto a pódium jej ušlo o tri stotiny sekundy. Šestnásť pozícii oproti prvému kolu získala Talianka Sofia Goggiová, tá vybojovala jedenáste miesto na trati, ktorú staval jej krajan Daniele Simoncelli.
Výsledky SP obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore:
1. Camille Rastová (Švaj.) 2:00,09 min, 2. Julia Scheibová (Rak.) +0,20 s, 3. Paula Moltzanová (USA) +0,47, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +0,50, 5. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,05, 6. Lara Colturiová (Alb.) +1,08, 7. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +1,52, 8. Nina O'Brienová (USA) +1,85, 9. Valerie Grenier (Kan.) +2,05, 10. Lara Dellová Meaová (Tal.) +2,34, ... prvé kolo: 46. Rebeka JANČOVÁ (SR)
Celkové poradie SP (po 16 z 37 pretekov):
1. Shiffrinová 743 b, 2. Rastová 603, 3. Alice Robinsonová (N. Zél.) 484, 4. Scheibová 460, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 428, 6. Colturiová 402
Poradie v obrovskom slalome (6 z 10)
1. Scheibová 460 b, 2. Rastová 341, 3. Robinsonová 392, 4. Hectorová 269, 5. Shiffrinová 243, 6. Zrinka Ljutičová (Chor.) 207
