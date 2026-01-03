|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. januára 2026
Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet
Úvodný prológ meral 22 kilometrov, spolu so spojovačkami to bolo 95 km.
Zdieľať
Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko odštartoval svoju 17. účasť na prestížnej Rely Dakar 15. miestom. V úvodnom prológu v saudskoarabskom stredisku Janbu dosiahol čas 12:23 min a za najrýchlejším Edgarom Canetom zo Španielska zaostal o 52 sekúnd.
Úvodný prológ meral 22 kilometrov, spolu so spojovačkami to bolo 95 km. Pred polovicou meraného úseku bol slovenský veterán na KTM priebežne v tretej desiatke, najrýchlejší bol v tom čase Američan Ricky Brabec (Honda). Ten nakoniec zaostal o jedenásť sekúnd za Canetom na továrenskej KTM a obsadil tretiu priečku, druhý bol Daniel Sanders z Austrálie.
Medzi automobilmi bol v prológu najrýchlejší Švéd Mattias Ekström. Dvojnásobný šampión DTM a majster sveta v relykrose dosiahol na Forde čas 10:48, o osem sekúnd predstihol amerického tímového kolegu Mitcha Guthrieho. Tretí Guillaume de Mevius z Belgicka z tímu X-raid na Mini bol pomalší o dve stotiny.
Prvá 500-kilometrová etapa 48. ročníka je na programe v nedeľu. Na pretekárov čakalo celkom 13 etáp, záverečná 17. januára.
výsledky prológu Rely Dakar:
motocykle: 1. Edgar Canet (Šp./KTM) 11:31 min, 2. Daniel Sanders (Austr./KTM) +3 s, 3. Ricky Brabec (USA/Honda) +5, 4. Luciano Benavides (Arg./KTM) +11, 5. Ross Branch (Botsw./Hero) +16, 6. Michael Docherty (JAR/KTM) +19,... 15. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +52 s
automobily: 1. Mattias Ekström (Švéd./Ford) 10:48 min, 2. Mitch Guthrie (USA/Ford) , 3. Guillaume de Mevius (Belg./Mini) obaja +8 s
Súvisiace články:
Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v záverečnej 12. etape Rely Dakar piate miesto (17. 1. 2025)
Rely Dakar 2025: Svitko deviaty v 11. etape Dakaru, v konečnom účtovaní bude desiaty (16. 1. 2025)
Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v 5. etape na Dakare 9.miesto, celkovo je na 14.priečke (9. 1. 2025)
Svitko mal ťažký pád počas tréningu v Taliansku (26. 2. 2024)
Dakar 2024: Svitko na Dakare ustrážil konečné deviate miesto, druhý titul Brabca (19. 1. 2024)
Svitko prišiel do Dakaru, potvrdil celkový triumf na Africa Eco Race 2022 (30. 10. 2022)
Svitko s prehľadom vedie Africa Eco Race, Benko je celkovo ôsmy (29. 10. 2022)
Svitko obsadil na Rely Dakar konečné dvanáste miesto, druhýkrát v kariére triumfoval Sunderland (14. 1. 2022)
Svitko si drží v predposlednej etape na Rely Dakar desiate miesto, na čele je opäť Sunderland (13. 1. 2022)
Svitko sa v 9. etape udržal na ôsmom mieste a Sunderland musel prenechať pozíciu lídra Walknerovi (11. 1. 2022)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
SP obrovský slalom žien v Kranjskej Gore: Rastová vyhrala obrák v Kranjskej Gore, Shiffrinová piata
SP obrovský slalom žien v Kranjskej Gore: Rastová vyhrala obrák v Kranjskej Gore, Shiffrinová piata