SP žien v Are slalom: Truppeová slávila premiérové víťazstvo: Nemám slov. Shiffrinová tretia

Rakúska lyžiarka Katharina Truppeová triumfovala v nedeľnom slalome vo švédskom Aare a slávila prvé víťazstvo vo Svetovom pohári. Druhá skončila s mankom piatich stotín jej krajanka Katharina Liensbergerová, tretia bola Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,19), ktorá dosiahla už svoje 156. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, čím prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka (155). Doteraz sa s ním o tento zápis delila.





Fenomenálnej Američanke v náročných poveternostných podmienkach tesne ušlo jej 101. víťazstvo, ale podarilo sa jej pridať rekordné pódiové umiestenie. Počas kariéry vo SP bola medzi najlepšou trojkou 88-krát v slalome, 43-krát v obrovskom slalome, 10-krát v super-G, sedemkrát v zjazde, sedemkrát v paralelných pretekoch a raz v alpskej kombinácii. To je dovedna 156 pódií. "Boli tu skutočné náročné podmienky a zlá viditeľnosť. Obe Kathariny odviedli neuveriteľnú robotu. Musíme ísť precízne a zároveň agresívne. V týchto podmienkach to boli asi moje najlepšie preteky, takže za mňa okej," vyjadrila Shiffrinová po treťom mieste.Shiffrinová viedla po 1. kole s náskokom 43 stotín pred Nemkou Lenou Dürrovou, tretia bola Liensbergerová (+0,52). Líderke klasifikácie disciplíny Chorvátke Zrinke Ljutičovej prvá jazda nevyšla, keď figurovala až na 10. priečke (+1,03). Na tretej pozícii bola pôvodne Sara Hectorová, ale neskôr ju diskvalifikovali. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) jej preskúmala výstroj a zistila, že viazanie na oboch lyžiach bolo príliš vysoko, čím získala Švédka výhodu oproti konkurentkám.V 2. kole predviedla vynikajúci výkon Talianka Marta Rossettiová, ktorá sa najlepšou druhou jazdou posunula z priebežnej 21. priečky až na konečnú ôsmu. Husté sneženie čoraz viac sťažovalo podmienky, čerstvo napadaný sneh výrazne spomaľoval trať. S náročnými podmienkami sa skvele popasovala šiesta po 1. kole Truppeová, ktorá sa dostala do čela a napokon si vedenie udržala až do konca. Liensbergerová za ňou tesne zaostala, od štartu do cieľa kontinuálne strácala aj Shiffrinová, ktorá sa napokon musela uspokojiť s treťou priečkou. Ljutičová skončila až na 10. mieste, ale udržala sa na čele priebežného hodnotenia disciplíny. Celkové poradie naďalej vedie Talianka Federica Brignoneová."Nemám slov. Na štarte som bola nervózna, ale keď som už v cieli bola na pódiovej pozícii, tak som dúfala, že by to mohlo vyjsť. Z prvého víťazstva mám zimomriavky, je to niečo neuveriteľné," povedala Truppeová v prvom televíznom rozhovore. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

výsledky slalomu SP žien v Are:



1. Katharina Truppeová 1:42,08 min, 2. Katharina Liensbergerová (obe Rak.) +0,05 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,19, 4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,22, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,61, 7. Lena Dürrová (Nem.) +0,79, 8. Marta Rossettiová (Tal.) a Andreja Slokarová (Slovin.) obe +0,81, 10. Zrinka Ljutičová (Chor.) +0,98



celkové poradie SP (po 29 z 36 súťaží):



1. Federica Brignoneová (Tal.) 1294 b., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 972, 3. Ljutičová 790, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 771, 5. Camille Rastová (Švaj.) 718, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 692



poradie v slalome (9 z 10):



1. Ljutičová 515 b., 2. Rastová 474, 3. Liensbergerová 464, 4. Holdenerová 419, 5. Dürrová 393, 6. Shiffrinová 386