Slovenský strelec Juraj Tužinský sa stal majstrom Európy vo vzduchovej pištoli na ME vo vzduchových zbraniach na 10 metrov v chorvátskom Osijeku. Vo finále získal dovedna 242,5 bodov, v rozstrele si udržal vedenie pred Čechom Pavlom Schejbalom a triumfoval o 1,6 boda. Pódium doplnil Jason Solari zo Švajčiarska (217,4 b).





Tužinský postúpil do osemčlenného finále zo šiesteho miesta. V prvej fáze nazbieral najviac bodov spomedzi súperov (103) a do vyraďovačky tak išiel v najvýhodnejšej pozícii. Vedenie dokázal udržať po celý čas a najhoršie mu vyšiel posledný rozstrel so Schejbalom, ktorý stiahol 2,1 b zo svojej 3,7 bodovej straty."Veľmi sa teším, že to dnes konečne vyšlo a konečne máme titul majstra Európy. Je to veľká vec po všetkých tých druhých a tretích miestach, všetci sme si vydýchli. Takýto výkon som očakával, dali sme do toho všetko a trénovali sme celé dni. Môžeme to hodnotiť veľmi pozitívne a je to pre mňa zadosťučinenie po všetkých veciach, ktoré sa stali minulý rok. Vo finále mi to začalo padať, mal som veľký náskok a vedel som, že to stačí dokončiť," povedal Tužinský pre Slovenský strelecký zväz.Pre 40-ročného Tužinského to bol druhý kontinentálny titul po celkovom triumfe v Osijeku 2021. Z európskeho fóra má kompletnú medailovú zbierku, vlani bol strieborný v maďarskom Győri a pred 15 rokmi bral bronz v nórskom Merakeri.Zvyšní Slováci nepostúpili z kvalifikácie. Marek Copák obsadil 23. priečku (575), Marek Kostúr skončil v kvalifikácii 42. (570) a Peter Baláž 72. (559). V tímovej súťaži skončili Slováci v zložení Tužinský, Kostúr a Baláž na 11. mieste.

Vzduchová pištoľ 10 m - finále:



1. Juraj TUŽINSKÝ (SR) 242,5 b, 2. Pavel Schejbal (ČR) 240,9, 3. Jason Solari (Švaj.) 217,4, 4. Federico Nilo Maldini (Tal.) 197,3, 5. Ole-Harald Aas (Nór.) 176,2, 6. Joao Costa 156,3