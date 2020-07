SpaceX oznámila dátum štartu rakety Falcon 9, na orbitu Zeme ju vyšle s juhokórejským vojenským satelitom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 - Spoločnosť SpaceX plánuje v pondelok vyslať na orbitu Zeme svoju raketu Falcon 9 s juhokórejským vojenským satelitom.Misia Anasis-II bola pôvodne naplánovaná na 14. júla, no pre kontrolu druhého stupňa nosnej rakety ju deň pred štartom odložili. Firma Elona Muska na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v noci oznámila, že štart sa po novom uskutoční 20. júla.Anasis-II je prvý juhokórejský vojenský komunikačný satelit. Raketa by s ním mala vzlietnuť podvečer zo Štartovacieho komplexu 40 na myse Canaveral na Floride.SpaceX v ostatných týždňoch musela okrem misie Anasis-II odložiť aj štart družíc siete Starlink.Päťdesiatsedem satelitov malo do vesmíru pôvodne letieť 26. júna, no napokon štart pre technické problémy a zlé počasie trikrát odložili. Nový termín štartu družíc zatiaľ neoznámili.