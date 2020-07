Ktoré rasy psov najradšej spolupracujú s ľuďmi? Podľa výskumníkov o tom rozhodujú ich gény

Niektoré psy dostali odmenu, iné nie

19.7.2020 - O tom, či psy rady a vytrvalo spolupracujú s ľuďmi, rozhodujú ich gény. Zistil to tím vedcov z univerzity veterinárskeho lekárstva vo Viedni Vetmeduni Vienna.Psie rasy, ktoré boli vyšľachtené na to, aby plnili konkrétne úlohy v spolupráci s človekom, to robia aj bez odmeny dlhšie ako tie, ktoré sú známe samostatným konaním. Štúdiu zverejnil akademický žurnál Plos One.Tím výskumníkov pod vedením Jima McGetricka a Friederike Rangeovej porovnával pracovnú pohotovosť dvanástich psov z "kooperatívnych" rás a "samostatných" rás za rôznych podmienok.Psy mali napríklad podať osobe labku, pričom niektoré za to dostali odmenu, iné zas nie. Sčasti sa museli tiež prizerať tomu, ako boli odmenené iné psy a samy pritom vyšli naprázdno.Samostatné rasy dávali labku zriedkavejšie, predovšetkým vtedy, ak za to nedostali žiadnu odmenu, zistila štúdia. Okrem toho trávili psy vyšľachtené na spoluprácu s človekom viac času so svojimi ľudskými partnermi, keď s nimi boli vo voľnom kontakte, ako zvyšné zvieratá.Ku kooperatívnym rasám patrili austrálsky ovčiak, borderská kólia, kólia dlhosrstá a retrievery ako labradorský retriever.Medzi samostatné zas japonské lovecké psy ako akita inu, šiba inu, africké lovecké psy basendži a saňové psy ako sibírsky husky.