SpaceX sa rozhodol upraviť satelity siete Starlink, vybaví ich tienidlom

Pracujú na tienidle

Panely nasmerujú proti Slnku

Zvyšuje sa riziko zrážky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2020 - Spoločnosť SpaceX upravuje svoje satelity siete Starlink tak, aby na Zem nevrhali silný jas. Potvrdil to výkonný riaditeľ firmy Elon Musk. SpaceX má na obežnej dráhe Zeme množstvo družíc v rámci siete Starlink, prostredníctvom ktorej chce poskytovať na celom svete vysokorýchlostný internet.Musk na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že ľudia sa pýtali na siný jas, ktorý družice spôsobujú. Podľa neho za to môže nasmerovanie solárnych panelov na satelitoch.Projekt Starlink by mal obsahovať až dvanásťtisíc satelitov. Mnohé z nich, ktoré sú v súčasnosti vidieť zo Zeme, vyslali do vesmíru v marci a ich súčasná pozícia a veľkosť umožnili počas niekoľkých uplynulých dní ich ľahšie pozorovanie zo Zeme.SpaceX v súčasnosti pracuje na "tienidle", ktoré by malo zredukovať odraz družíc vypustených v budúcnosti.Astronómovia tvrdia, že väčší problém nastane, keď budú satelity pribúdať a uvedú ich do prevádzky.Počas niekoľkých mesiacov sa začnú pohybovať ďalej od Zeme a svoje solárne panely nasmerujú proti Slnku.Pre bežného človeka sa tak stanú menej viditeľnými, no spôsobia svetelné znečistenie, ktoré bude komplikovať vedcom pozorovanie vzdialených oblastí vesmíru."Fotoaparáty astronómov sú navrhnuté na zachytenie nejasných objektov a jasné svetlo by mohlo zničiť tieto dáta," objasnil astronóm Jonathan McDowell z Centra pre astrofyziku na Harvarde. "Oceňujem fakt, že sa (SpaceX, pozn. SITA) snaží nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby sa menej leskli," dodal.Upozornil však na ďalší možný problém. Veľa satelitov na obežnej dráhe zvyšuje riziko zrážky, čo môže poškodiť zariadenia alebo poslať materiál späť na Zem.SpaceX pokračuje v projekte aj v čase pandémie. Zatiaľ naposledy poslali do vesmíru družice v stredu z Floridy. Tento rok to bola už štvrtá várka.