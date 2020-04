FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES NA POHODE 2021 + NOVÁ VÝZVA POHODA VISUAL ART CONTEST

Prvým novopotvrdeným menom Pohody 2021 je hip-hopová trojica z Phoenixu Injury Reserve.

Dnes z noviniek do zoznamu umelcov Pohody 2021 pribudli britskí punk-rockeri Frank Carter & The Rattlesnakes. Kapela je známa pre svoje divoké vystúpenia, čo potvrdzuje ich víťazstvo na Kerrang! Awards v kategórii Spirit of Punk. Boli tiež nominovaní na Heavy Music Awards (Best UK Band) či minuloročných Kerrang! Awards (Best British Live Act). Pred rokom im vyšla novinka End of Suffering - 40 minútový rock’n’rollercoaster, s ktorým sa dostali do top 5 britského rebríčka. Podľa DIY je album „ďalším odvážnym pokusom, ktorým sa kapela postupne prebíja na vrcholné pozície súčasného ostrovného rocku.“

Keď v auguste 2015 vydali debut Blossom, magazín Kerang! mu dal najvyššie možné hodnotenie so slovami: „Nenazývajme to comebackom ale znovuzrodením.“ V roku 2017 nasledoval album Modern Ruin, ktorý NME označil za „silnú osobnú a politickú katarziu bývalého frontmana Gallows and Pure Love“. V máji minulého roku vydali tretiu štúdiovku End of Suffering. Tá väčšmi než predchádzajúce reflektuje pestrosť hudby, ku ktorej Frank inklinuje (od Björk cez Madness až po klasiku), ako aj prácu producenta Cama Blackwooda. Q magazínu píše, že „tieto pochmúrne, ale brilantné punkové konfesie vás schmatnú ako zverák, aj keď sa pri tom občas bojíte o Carterove duševné zdravie.“ To platí obzvlášť pre ich koncerty, čo potvrdili podľa rocknloadmag.com ako predkapela Foo Fighters či počas februárovej headline show v Manchester Academy, o ktorej Louder Than War napísali: „Skutočne nezabudnuteľný zážitok a mimoriadna noc. Perfektná kombinácia starých obľúbených hitov, exkluzívnych noviniek a atmosféry, v ktorej bola v hlavnej úlohe výlučne hudba.“ Všetky tieto superlatívy prídu Frank Carter & The Rattlesnakes potvrdiť aj fanúšikom tvrdších žánrov na letisko Trenčín.

Videá:

Lullaby https://youtu.be/DDgekKQ8nLc

Devil Inside Me (Live at Resurrection Fest EG 2018) https://youtu.be/2Vgc5636KZs

Juggernaut https://youtu.be/AJ_X3jbFL1s

Potvrdení umelci:

FKA twigs, The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Frank Carter & The Rattlesnakes, Archive, Hatari, black midi, Emel Mathlouthi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Injury Reserve, Bazzookas, Wooze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Iva Bittová a Dunaj, PENGSHUi, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Space Lady, Malox, Crack Cloud, Shht, PoiL, Murman Tsuladze a Trupa Trupa....

Pohoda Visual Art Contest pokračuje, okrem diela do priestoru letiska otvárame aj špeciálnu kategóriu pre digitálny priestor. Uzávierka sa predlžuje na 13. máj.

Presunom festivalu nastala nová situácia, trenčianske letisko bude počas pôvodného dátumu takmer prázdne. Preto pristupujeme k mimoriadnej výzve a k predĺženiu termínu v súvislosti so súťažou Pohoda Visual Art Contest. Uzávierka sa posúva na 13. máj 2020.

Pridávame aj druhú kategóriu – okrem site specific diela do fyzického priestoru festivalového areálu rozširujeme súťaž aj do online priestoru. Rozpočet upravujeme na 2020,- eur s tým, že každá kategória bude mať po 1010,- eur, respektíve rozdelenie medzi tieto dve kategórie upravíme podľa náročnosti zaslaných diel.

Víťazov vyhlásime počas pripravovaného Pohoda Dňa_FM 15. mája, diela budeme prezentovať počas festivalu Pohoda in the Air v dňoch 9. – 12. júl 2020.

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením formulára, ktorý nájdete na www.pohodafestival.sk/contest. Návrhy pošlite mailom na contest@pohodafestival.sk. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov aj tímy bez obmedzenia vzdelania, veku či povolania a prihlásiť sa môžu aj ľudia zo zahraničia. Už poslané diela zaradíme do výberu, alebo ich presunieme na rok 2021, budeme to riešiť po konzultáciách s každým autorom.

