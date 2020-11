SpaceX vyslala na ISS druhú posádku, na palube je aj prvý čierny astronaut na dlhodobej misii (video+foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2020 - Spoločnosť SpaceX vyslala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) štvoricu astronautov. Raketa Falcon odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska s tromi Američanmi a jedným Japoncom na palube. Vesmírnu loď typu Dragon, ktorú posádka nazvala Resilience, vyniesla raketa na obežnú dráhu za deväť minút. Na ISS by mala doraziť počas pondelka a zostať tam až do jari.Nedeľný štart nasledoval len niekoľko mesiacov po testovacom lete, počas ktorého SpaceX na stanicu vyslala prvých dvoch astronautov. Mal by pritom predstavovať začiatok dlhej série letov na striedanie posádok medzi Spojenými štátmi a ISS.Let, ktorý by mal od štartu po pripojenie ku stanici trvať 27,5 hodiny, by mal byť celý automatizovaný, no posádka môže v prípade potreby prevziať kontrolu.Posádku tvoria traja muži a jedna žena. Veliteľom je Mike Hopkins, ktorého dopĺňajú fyzička Shannon Walker, prvý čierny astronaut na dlhodobej misii na ISS Victor Glover a Japonec Soiči Noguči, ktorý sa stal prvým človekom za takmer 40 rokov, ktorý letel v troch typoch vesmírnych lodí. Štvorica sa na ISS pripojí k dvom Rusom a jednému Američanovi, ktorí na stanicu dorazili minulý mesiac z Kazachstanu.Prvý stupeň rakety by mala SpaceX zrecyklovať pre ďalší štart posádky. Ten je zatiaľ naplánovaný na koniec marca, zatiaľ čo štvorica, ktorá práve letí na ISS, by sa mala na Zem vrátiť v apríli. Počas nasledujúcich 15 mesiacov by mala SpaceX pre NASA uskutočniť asi sedem misií, s posádkou i zásobami.